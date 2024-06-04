Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti

Esenyurt'ta akla ziyan bir olay yaşandı. Aldığı suyun parasını vermediğini iddia eden market sahibi, 12 yaşındaki kızı darbetti. Eve ağlayarak gelen kızı gören annesi markete giderek kendisinden şikayetçi olacağını söyleyip adamı cep telefonuyla kayda aldı. Market sahibi önce dans etmeye ardından ise anneye vurmaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki kızı darbeden market sahibi kızın annesinin karşısında da dans etti.
Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki yabancı uyruklu B.B. isimli kız çocuğu, okulundan çıkarak marketten su aldı.
Dışarı çıkacakken market sahibi Ş.S., kıza suyun ücretini ödemediğini söyleyerek bileğine ve yüzüne şiddet uyguladı. Korkudan ağlayan kız eve geldiğinde durumu annesine anlattı. Kızı ile markete tekrar giden anne C.B., adamdan şikayetçi olacağını kendisine söyledi.