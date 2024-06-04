Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti

Esenyurt'ta akla ziyan bir olay yaşandı. Aldığı suyun parasını vermediğini iddia eden market sahibi, 12 yaşındaki kızı darbetti. Eve ağlayarak gelen kızı gören annesi markete giderek kendisinden şikayetçi olacağını söyleyip adamı cep telefonuyla kayda aldı. Market sahibi önce dans etmeye ardından ise anneye vurmaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.