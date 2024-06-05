Türkiye 2024'te o 5 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

Global Firepower'ın 2024 raporunda, deniz kuvvetlerinin gücü belirlenirken çeşitli kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu kriterler arasında filo büyüklüğü, teknoloji seviyesi, operasyonel yetenekler ve lojistik destek kapasitesi gibi faktörler yer alıyor. GFP'nin kapsamlı incelemeleri, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri...