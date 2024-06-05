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Türkiye 2024'te o 5 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

Global Firepower'ın 2024 raporunda, deniz kuvvetlerinin gücü belirlenirken çeşitli kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu kriterler arasında filo büyüklüğü, teknoloji seviyesi, operasyonel yetenekler ve lojistik destek kapasitesi gibi faktörler yer alıyor. GFP'nin kapsamlı incelemeleri, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:01
Türkiye 2024’te o 5 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! 1

Dünyanın en güçlü donanmalarının 2024 listesi açıklandı. ABD menşeli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan liste, ülkelerin deniz kuvvetlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirdi. Uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı savunma gemileri, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcı gemiler gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada, Türkiye birçok dünya ülkesini geride bırakmayı başardı.

Türkiye 2024’te o 5 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! 2

İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

Türkiye 2024’te o 5 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! 3

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

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