Müge Anlı'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Müge Anlı duyurdu! Tüm stüdyo alkışladı! Anne Fitnat Ertekin hakkında karar verildi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Kayıp üvey kızlarını arayan babanın kızlara 14 yaşından beri tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Yıllarca baskı, şiddet ve taciz gören genç kızların yardım çığlığı Müge Anlı'da yanıt buldu. Üvey baba Selahattin Yalnız, 'cinsel istismar' suçundan cezaevine gönderilirken; Suça iştirak etmekten tutuklanan anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Müge Anlı,bugünkü yayında anne Fitnat Ertekin'in 'suça iştirak' etmekten tutuklandığını duyurdu.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüm Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı.17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15'inci gününde bulundu.
Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın, kızlara karşı cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından polis ekipleri, üvey baba Selahattin'i tutuklayarak emniyete götürdü Üvey baba Selahattin Yalnız, 'cinsel istismar' suçundan cezaevine gönderilirken; Suça iştirak etmekten tutuklanan anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Yayının ardından annesine kırgın olduğunu söyleyen Tülay, Bahar ile birlikte amcasının yanında yaşayacağını ifade etti.
Müge Anlı, dünkü (4 Haziran) yayında flaş bir gelişmeyi duyurdu. Anlı, Fitnat Ertekin'in yeniden gözaltına alındığını açıkladı.