Müge Anlı'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Müge Anlı duyurdu! Tüm stüdyo alkışladı! Anne Fitnat Ertekin hakkında karar verildi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Kayıp üvey kızlarını arayan babanın kızlara 14 yaşından beri tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Yıllarca baskı, şiddet ve taciz gören genç kızların yardım çığlığı Müge Anlı'da yanıt buldu. Üvey baba Selahattin Yalnız, 'cinsel istismar' suçundan cezaevine gönderilirken; Suça iştirak etmekten tutuklanan anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Müge Anlı,bugünkü yayında anne Fitnat Ertekin'in 'suça iştirak' etmekten tutuklandığını duyurdu.