Daltonların tetikçi pazarı! Kanlı yöntem deşifre oldu: Böyle kiralıyorlar

Son dönemde motosikletli silahlı saldırılar ve el bombalı eylemlerde parmağı bulunan ve birçok suça karışmış olan "Daltonlar" suç örgütünün, tetikçileri nasıl kiraladığı ortaya çıktı. Suç örgütünün tetikçilerle Telegram adlı iletişim uygulaması üzerinden iletişime geçtiği ve saldırı yapacakları kişiler veya adresleri buradan aktardığı öğrenildi.