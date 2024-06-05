Daltonların tetikçi pazarı! Kanlı yöntem deşifre oldu: Böyle kiralıyorlar

Son dönemde motosikletli silahlı saldırılar ve el bombalı eylemlerde parmağı bulunan ve birçok suça karışmış olan "Daltonlar" suç örgütünün, tetikçileri nasıl kiraladığı ortaya çıktı. Suç örgütünün tetikçilerle Telegram adlı iletişim uygulaması üzerinden iletişime geçtiği ve saldırı yapacakları kişiler veya adresleri buradan aktardığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Daltonlar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda motosikletli silahlı saldırılara karışan 6 çete üyesi uzun namlulu silahlarla yakalanmış, örgütün elebaşların Barış Boyun İtalya'da "Can Dalton" kod adıyla bilinen Berat Can G. de geçtiğimiz haftalarda Rusya'da gözaltına alınmıştı.
Can Dalton'un yakalanması ve iadesiyle ilgili Rusya resmi makamları ile Interpol Başkanlığı ve KOM Başkanlığı tarafından resmi yazışmalara başlandı.