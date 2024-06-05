İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili yeni detaylar! Anne ve kızlarını 121 parçaya bölmüştü! İddianame ortaya çıktı! Dikkat çeken kanalizasyon detayı

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, son yılların en korkunç cinayetlerinin iddianamesine ulaşıldı.

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Hallyev hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.