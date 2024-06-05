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İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili yeni detaylar! Anne ve kızlarını 121 parçaya bölmüştü! İddianame ortaya çıktı! Dikkat çeken kanalizasyon detayı

İzmir'de kıskançlık nedeniyle yaşanan korkunç cinayetle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Katil Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova, onun kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova'yı (28) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra cesetleri parçalara ayırmış ve kokmasın diye derin dondurucuya koymuştu. Her detayI mide bulandırıcı olayla ilgili iddianameye ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:17
İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili yeni detaylar! Anne ve kızlarını 121 parçaya bölmüştü! İddianame ortaya çıktı! Dikkat çeken kanalizasyon detayı 1

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili yeni detaylar! Anne ve kızlarını 121 parçaya bölmüştü! İddianame ortaya çıktı! Dikkat çeken kanalizasyon detayı 2

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, son yılların en korkunç cinayetlerinin iddianamesine ulaşıldı.

İzmir’deki derin dondurucu katliamıyla ilgili yeni detaylar! Anne ve kızlarını 121 parçaya bölmüştü! İddianame ortaya çıktı! Dikkat çeken kanalizasyon detayı 3

Hallyev hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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