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Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi! Kızı diri diri yakıldı! Görüntüler dehşete düşürdü

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü açıkladı. Kızı Aslı'yı amcasının diri diri yaktığını ifade eden Çıranoğlu, oğlunun şüpheli kaybında eski kocasının parmağı olabileceğine işaret etti. Aslı'nın görüntülerine ulaşıldı. Hacer Hanım o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Seyfi Birbir, Serdar'ı elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını itiraf etti. Yayın ihbar kabul edilirken, bir izleyicinin ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 15:31
Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi! Kızı diri diri yakıldı! Görüntüler dehşete düşürdü

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi! Kızı diri diri yakıldı! Görüntüler dehşete düşürdü

14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğününü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi! Kızı diri diri yakıldı! Görüntüler dehşete düşürdü

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ

Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.

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