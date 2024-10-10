Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir canlı yayında oğluna ne yaptığını itiraf etti

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı.

Hacer Çıranoğlu, eski kocası Seyfi Birbir'in kendisini ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığını söyledi. Çıranoğlu, "Geçinecek durumumuz yoktu. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşündük. Ancak Seyfi daha sonra bu kararından vazgeçti." dedi.