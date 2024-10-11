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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek

Son dakika habeleri... Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı. Polis katili hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talep edildi. Öte yandan Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması da istendi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:45 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:47
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek

Polis katili Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek

İddianamede Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması da istendi.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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