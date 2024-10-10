Müge Anlı'da kan donduran açıklama: "Çocuğu dereye atmış''

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:59

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım, kocasından şiddet gördüğünü, 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını, arkasından kocasının çocuğunu tanımadıkları birisine evlatlık verdiğini anlattı. Hacer Çıranoğlu, eski kocası Seyfi Birbir'in kendisini ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığını söyledi. Çıranoğlu, "Geçinecek durumumuz yoktu. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşündük. Ancak Seyfi daha sonra bu kararından vazgeçti." dedi.

KIZIMI YAKARAK ÖLDÜRDÜ

Hacer Hanım, daha sonra 4 yaşındaki Serdar'ın ortadan kaybolduğunu söyledi. Hacer Hanım, eski kocası Seyfi'nin kendisine çocuğu hiç tanımadığı birisine verdiğini söylediğini ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hanım, Aslı isimli kızının ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Hacer Hanım, kızını amcasının benzin döküp , sokak ortasında yaktığını söyledi. Bu sözler karşısında Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.

"YOLDAN GEÇEN BİRİSİNE VERDİM"

Yayına bağlanan Seyfi Bey, "Çocukları geçindirecek durumum yoktu. İntihar etmeyi düşünüyordum. Adını bilmediğim, yoldan geçen birisine çocuğu verdim" dedi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Programın 8 Ekim tarihli yayınında Anlı, yayının ihbar kabul edildiğini açıkladı. Anlı, Seyfi Bey ve yanında kalan oğlunun ekipler tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. İkilinin yaklaşık 4,5 saat ifadesi alındı.

"ISLAK ÇAMAŞIRLARLA DÖVERDİ"

Yayına bağlanan Seyfi Bey, iddiaları reddederken, ismini vermek istemeyen bir izleyicinin ifadeleri kan dondurdu. Yayına bağlanan izleyici, "Seyfi çok iyi para kazanan bir adamdı ama kapısının önü meyhane gibiydi. O kadına olmayacak şeyler söylemesin. Hacer Hanım, eski eşinden her gün şiddet görürdü. Çocuklarını ve karısını ıslak çamaşırlarla döverlerdi. O kadının şu an ayakta olması bile güç" dedi. Hacer Hanım, Seyfi'nin çocukların kendisinden olduğuna asla inanmadığını belirtti.

"KÖPEK GİBİ DOĞRUYORSUN"

Hacer Hanım, "Serdar doğunca Seyfi çok değişti. Ben kısırım doktor söyledi bu çocuklar benden olamaz dedi. Bana köpek gibi doğruyorsun ben çocukları istemiyorum dedi. Beni ve çocuklarımı sürekli döverdi" dedi.Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyicinin Seyfi Bey'in yeğeni olduğu öğrenildi. Seyfi Bey'in yeğeni kendi annesinin de cani adam tarafından şiddete maruz kaldığını anlatarak, Aslı hakkındaki şoke edici bilgiyi paylaştı.

"AİLEDEN PARA İSTEDİ"

Yayına bağlanan Seyfi Bey'in yeğeni, "Aslı'ya araba çarpıştı. Araba çarpan aile onu aldılar. Daha sonra Aslı'ya iyi baktılar. Aslı'nın durumu iyiydi ama Seyfi Birbir, aileden sürekli para istemiş o yüzden kızı geri getirdiler" ifadesini kullandı. Seyfi Bey'in yeğeni ayrıca evin karşısının bataklık olduğunu da belirtti.

CANLI YAYINA KATILDI

İddiaların odağındaki baba Seyfi Birbir, "Bu olayı araştıracağım" diyerek yayına katılmayı reddetti. Seyfi Birbir, bugün canlı yayına katılırken, Hacer Çıraoğlu'nun aklındaki şüpheleri savcıya anlattığı ve suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Stüdyoya gelen Seyfi Birbir, "Hiçbir bilgiye varamadım. İlerleyen günlerde bir araştırma yapıp haber alacağımı biliyorum. Dün sosyal hizmetlere müracaat ettim. Çocuğumun Kocaali taraflarında olacağından şüpheleniyorum" dedi.Seyfi, "Çaresizlik insana her şeyi söylettiriyor. Ben bu çocuğu aramak için hala iddialıyım. 4 yaşındaki çocuk dediğiniz benim evladım. Ben kötü bir şey yapacak kadar cani bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞU ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

Seyfi Bey'in arkadaşı Yakup'un söyledikleri ise herkesi şaşırttı. Yakup Bey, "Çocuk 1,5 yaşında kayboldu. Tekme vurarak çocuğu evin önündeki suyun içine atmış. Çöp konteynerına attığını söylüyordu. 30 yıl önce çay içerken yanımıza geldi. 'Kim bu?' diye sordum. Bunun lakabı 'çakal' dediler. Bir kez olsun 'oğlumu evlatlık verdim' demedi. Suçun neyini arasan onda. Annesi dahil hepsini dövüyordu. Lastiklerin kenarına baksan şişeleri görürsün orada. Oğlunu evinin yakınındaki dereye atmış olabilir" diye konuştu.

AMCASINA VERDİLER KIZI

Yakup Bey, Aslı'nın diri diri yakılmasına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakup Bey, "Kızını Ankara'dan alıyor. O dönem annesi de haberdar. Kızı amcası ile evlendirmeye çalışıyorlar. Kız kaçınca kızı yakıyorlar. Kızı öldüğünde dünya umurunda değildi."dedi.Seyfi Birbir, yaşananları hatırlamadığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Müge Anlı, Seyfi Birbir'e yaşananları hatırlaması için süre tanıdı. Su içip sakinleşen Seyfi Birbir, "5 günden beri kendime soruyorum. Hafızamı zorluyorum. Hiçbir şey aklıma getiremiyorum" dedi.

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Seyfi Birbir ardından gerçeği açıkladı. Birbir, "Ben bu çocuğu İzmit Kocaali'ye götürüp terk ettim. Ben 1,5 yıl bu çocuklara bakmak zorunda kaldım. Başaramadım. tam gün çalıştığımda bu çocukları ben topladım. Benim yaşadığımı siz yaşasaydınız o gün hepsini verirdiniz. Ben yaşadıklarımdan bunaldım hepsini götürmek istedim. Çocuğun eline poğaça verdim." dedi.