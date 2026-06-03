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Müge Anlı'da ifşa olan 504 bin TL'lik vurgun: “Bilinçaltı temizliği” yaptıracağını sanıyordu hayatının şokunu yaşadı

atv ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, "bilinçaltı temizliği" maskesiyle kurulan yarım milyonluk vurgun çarkı deşifre oldu! Kendisini "uzman" olarak tanıtan İnci Gürgül'ün ağına düşüp 504 bin TL kaptıran Tuğba Nur Zehir, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, mağdur vatandaşın yaşadığı çaresizlik ve kaptırdığı servet izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Müge Anlı’da Tuğba Nur olayı nedir?

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Türkiye'nin gündemini belirleyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, 3 Haziran 2026 tarihli yayınıyla yine çok konuşulacak bir dosyayı araladı. Cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve binlerce mağdurun sesi olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bu kez son yıllarda popüler hale gelen "kişisel gelişim ve arınma" seanslarının arkasına saklanan devasa bir vurgun iddiasını stüdyoya taşıdı. Canlı yayına katılan mağdur Tuğba Nur Zehir'in, "bilinçaltı temizliği" yaptırmak isterken tam 504 bin TL dolandırıldığını öne sürmesi, hem ekran başındakileri hem de Müge Anlı'yı hayretler içinde bıraktı.

Müge Anlı’da akılalmaz dolandırıcılık olayı

Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeniyle birlikte insanların manevi arayışlarını ve psikolojik boşluklarını fırsat bilenler, yine sınır tanımadı. Yaşadığı sıkıntılardan arınmak, hayatında yeni bir sayfa açmak amacıyla sözde "bilinçaltı temizliği uzmanı" olarak kendilerini tanıtan kişilere başvuran mağdur Tuğba Nur, elindeki tüm birikimi bu uğurda kaybetti. Adım adım işleyen tuzakta, çeşitli bahanelerle parça parça tam 504 bin TL'lik bir vurgun gerçekleştirildiği iddia edildi.

Müge Anlı’da Tuğba Nur: İlk aldığım seans 1500 TL’ydi

Mağdur Tuğba Nur, İnci Gürgül tarafından dolandırıldığını iddia ederek şunları söyledi:

Geçen yıl başka bir operatör tarafından seans alırken tanıştım. Seans veren arkadşaım tanıştırdı, onun çok üst düzey olduğunu söyledi. Gece yarısı tanıştık, 'Eğitim alman gerek' dedi. Paramın olmadığımı söyledim. İlk aldığım seans 1500 TL'ydi.

Tuğba Nur başından geçenleri anlattı

Tuğba Nur, "Bazen çok çaresiz hissedebiliyorsunuz ve 'Bu döngüden nasıl çıkabilirim?' diye böyle seanslara başvurabiliyorsunuz" diyerek "kişisel gelişim ve arınma" seanslarını nasıl almaya başladığını anlattı. Seanslardan da bahseden genç kadın "Temelde 12 seans alınmak zorunda. 12 seans alındıktan sonra hayatın yüzde 50 değişiyormuş. Karanlık bir odada yaklaşık 1 saat kadar ayakta bekliyorsun, bir müzik açılıyor. Hiç kimse konuşmuyor, senin gözün kapalıyken o seansını yapıyor" dedi.

Müge Anlı’da Tuğba Nur’dan kan donduran açıklamalar

Daha önce psikiyatriye gittiğini ve doktorun kendisine ilaç verdiğini belirten Tuğba Nur, seanslarda kendisine ilaçları bırakması gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bu durumun hayati risk taşıdığını belirten Şevki Sözen, ilaçların ani kesilmesinin hastaları çok daha kötü bir noktaya sürüklediğini vurguladı.

Bilinçaltı temizleme vaadiyle yapılan dolandırıcılık

SEANSLAR YÜZ YÜZE EĞİTİMLER ONLİNE!

Seansların yüz yüze gerçekleştirildiğini belirten genç kadın, eğitim almak isteyenlerin ise internet üzerinde bir araya geldiğini söyledi. 10 kişilik bir öğrenci grubundan bahseden Tuğba Nur, kişi başı temel eğitimin 710 Euro olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

İnci hocanın bir öğrenci grubu var. Sanal yoldan bir araya geliyoruz. Biz orada atölye yapıyoruz, internet üzerinden yayın açıyoruz. Herkes farklı şehirden. Atölyede geçmiş yaşamlardan bahsediyor.

42 kanalın akılalmaz tedavi kılıfları

42 KANALIN AKILALMAZ "TEDAVİ" KILIFLARI

İddiaları bunlarla da kalmayan Tuğba Nur, bu yapının akıl sınırlarını zorlayan diğer detaylarını da canlı yayında tek tek ifşa etti. Sözde "temel eğitim" aşamasını geçtikten sonra sistemin bir üst kademesine geçildiğini belirten genç kadın, "Bir de bunun bir temel üstü var. 42 kanal dediğimiz kısım. 42 kanala çıkabilmemiz için her bir kanala 71 Euro ödememiz gerekiyor" dedi.

İnsanların sağlık arayışlarını sömüren sistem

Tuğba Nur'un anlatımlarına göre, şifa adı altında pazarlanan ve her biri için ayrı ücret talep edilen bu 42 kanalın her birinin sözde bir anlamı ve tıbbi karşılığı bulunuyordu. İnsanların sağlık arayışlarını sömüren sistemin sözde uzmanlarının, tıp literatürünü hiçe sayarak ürettiği akılalmaz kılıflar ise stüdyoda adeta buz kestirdi.

Sözde tedavi!

TIBBIN BİTTİĞİ YER: "SÖZDE" AURA AMELİYATI!

Sistemin "temel üstü" aşaması olarak pazarlanan bu 42 kanalın her birinin sözde farklı tıbbi anlamları ve tedavi alanları olduğu iddia ediliyor. Akıl sınırlarını zorlayan bu kanalların çalışma mantığı ise canlı yayında şu skandal ifadelerle deşifre edildi:

  • Ortak Aura ile Tedavi Oyunu: "Erkeklerde böbrek, mesane ve prostat için ortak aura yapılabilir" denilerek ürolojik rahatsızlıklar sözde enerjiyle çözülmeye çalışılıyor.
  • Tedavi Şarlatanlığı: İşin en dehşet verici kısmı ise cerrahi müdahalelerin bile bu işlere alet edilmiş olması! "Dalağa işlem yapmak (ameliyat) için karaciğer ile ortak aura yapılır" iddiasıyla insanları kandırıldığı ortaya çıktı.

Tıp bilimini tamamen hiçe sayan ve ekran başındakilere "Bu kadarı da olmaz" dedirten bu yöntemlerle, çaresiz insanların hem sağlığı hem de yüz binlerce lirası ellerinden alınıyor.

Tıp bilimini hiçe sayan yöntemler

Öte yandan sözde şifacı İnci Gürgül'ün, daha önce temizlik personeli olarak çalıştığı ve herhangi bir tıbbi eğitimi bulunmadığı ortaya çıktı. Müge Anlı, "Eskiden etrafı temizliyordu, şimdi içimizi mi temizleyecekmiş? Mantık bu mu?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Özlem Hanım: Gece yarısı eve geldi

DOLANDIRICININ MASKESİNİ DÜŞÜREN "BİLEZİK" TUZAĞI: GECE YARISI EVE GELDİ!

Kardeşinin adım adım bir sömürü çarkının içine çekildiğini fark eden ve onu kurtarmak için zekice bir plan yapan abla Özlem Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak akılalmaz detaylar paylaştı. Kardeşi Tuğba Nur'u dolandırıldığı yönünde defalarca uyardığını belirten abla, sözde hocayla ilk temasını ve kurduğu planı şu sözlerle anlattı:

Ben bu kadının kardeşimi istismar ettiğinin farkındaydım ancak uzaktaydım ve babamı kaybetmiştim, onun acısını yaşıyordum. Daha sonra bir plan kurdum ve Tuğba'yı yaşadığım Eskişehir'e getirdim. Tuğba bana sürekli 'Abla senin de bu eğitimi alman lazım' deyip duruyordu. İlk gün kardeşimi takip ettim, ikinci gün ise 'Hocana söyle, ben de eğitim alacağım' dedim. İstenen ücret tam 80 bin TL'ydi. Kadına bilerek 'Param yok ama bileziğim var' dedim. Kadın bileziğin lafını duyar duymaz, paranın cazibesine dayanamayıp gece yarısı eve geldi.

Dolandırıcıların seans maskesi altında uyguladığı ritüeli deşifre etti

Eve gelen sözde hocanın kendisini hemen bir odaya kapattığını belirten Özlem Hanım, dolandırıcıların seans maskesi altında uyguladığı o ritüeli de deşifre etti:

Kadın geldi, beni bir odaya koydu. Bir mum yaktı ve beni tam 45 dakika boyunca ayakta bekletti. Ardından 'Evliyalardan, erenlerden, hocalarımızdan ben şu kanalı açmaya, şunu yapmaya niyet ediyorum' diyerek garip söylemlerde bulunmaya başladı. O an her şeyin ne olduğunu anladım ve 'Ben eğitime devam etmek istemiyorum. Böyle şeylere inanmıyorum. Allah ile arama kimseyi sokmak istemiyorum' diyerek konuyu kapattım.

Müge Anlı’da şoke eden iddialar

"HAYATIMDA KİMSE TARAFINDAN BU KADAR AŞAĞILANMADIM"

Sözde bilinçaltı temizliği adı altında kurulan sömürü çarkının mağdurları Tuğba Nur ile de sınırlı kalmadı. Tuğba Nur'un lise arkadaşı Beyza Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak sistemin iç yüzünü ve uğradığı psikolojik şiddeti şu sözlerle paylaştı:

Bu sisteme girdikten sonra çok kötü aşağılandım. Çok hakarete uğradım. Ben hayatımda kimse tarafından bu kadar aşağılanmadım.

Bilinçaltı temizleme vaadiyle kandırıldılar

İnci Gürgül'ün kendisine yönelik kabul edilemez tavırlarından ve uyguladığı psikolojik baskıdan bahseden Beyza Hanım'ın bu açıklamaları, sözde şifa dağıttığını iddia eden yapıların, kendilerine inanan insanları nasıl ağır hakaretlerle baskı altına aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

*Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.

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