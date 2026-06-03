TIBBIN BİTTİĞİ YER: "SÖZDE" AURA AMELİYATI!

Sistemin "temel üstü" aşaması olarak pazarlanan bu 42 kanalın her birinin sözde farklı tıbbi anlamları ve tedavi alanları olduğu iddia ediliyor. Akıl sınırlarını zorlayan bu kanalların çalışma mantığı ise canlı yayında şu skandal ifadelerle deşifre edildi:

Ortak Aura ile Tedavi Oyunu: "Erkeklerde böbrek, mesane ve prostat için ortak aura yapılabilir" denilerek ürolojik rahatsızlıklar sözde enerjiyle çözülmeye çalışılıyor.

"Erkeklerde böbrek, mesane ve prostat için ortak aura yapılabilir" denilerek ürolojik rahatsızlıklar sözde enerjiyle çözülmeye çalışılıyor. Tedavi Şarlatanlığı: İşin en dehşet verici kısmı ise cerrahi müdahalelerin bile bu işlere alet edilmiş olması! "Dalağa işlem yapmak (ameliyat) için karaciğer ile ortak aura yapılır" iddiasıyla insanları kandırıldığı ortaya çıktı.

Tıp bilimini tamamen hiçe sayan ve ekran başındakilere "Bu kadarı da olmaz" dedirten bu yöntemlerle, çaresiz insanların hem sağlığı hem de yüz binlerce lirası ellerinden alınıyor.