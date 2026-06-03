Müge Anlı'da ifşa olan 504 bin TL'lik vurgun: “Bilinçaltı temizliği” yaptıracağını sanıyordu hayatının şokunu yaşadı
atv ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, "bilinçaltı temizliği" maskesiyle kurulan yarım milyonluk vurgun çarkı deşifre oldu! Kendisini "uzman" olarak tanıtan İnci Gürgül'ün ağına düşüp 504 bin TL kaptıran Tuğba Nur Zehir, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, mağdur vatandaşın yaşadığı çaresizlik ve kaptırdığı servet izleyicileri ekran başına kilitledi.
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