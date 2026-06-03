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TÜİK 2025 doğum verileri: Türkiye'nin zirvesinde yine Şanlıurfa var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de doğum sayılarındaki değişimin sürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre canlı doğum sayısı 895 bin 374 olarak kaydedilirken, toplam doğurganlık hızı da 1,42 çocuk seviyesinde gerçekleşti. Son yıllardaki eğilim, aile yapısı ve çocuk sahibi olma tercihlerindeki dönüşümün demografik göstergelere yansımaya devam ettiğini gösterdi.

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Türkiye’de anne olma yaşı yükseliyor: İlk doğum 27,5 yaşında

TÜİK'in 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de aile kurma ve çocuk sahibi olma eğilimlerinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koydu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,5'e ulaşırken, annelerin son iki doğumu arasındaki ortalama süre de 4,8 yıl olarak hesaplandı. Eğitim düzeyi ve yerleşim özelliklerine göre farklılık gösteren doğurganlık verileri, ailelerin çocuk sahibi olma planlamalarında yeni eğilimlerin öne çıktığını gösterdi. İşte güncel veriler…

Doğum sayısı 10 yılda 1,3 milyondan 895 bine düştü

TÜRKİYE'DE DOĞUM SAYILARINDA KADEMELİ DEĞİŞİM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğum sayıları son 10 yılda kademeli bir seyir izledi. 2016 yılında 1 milyon 316 bin olan doğum sayısı, yıllar içinde farklı oranlarda değişerek 2025 yılında 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Veriler, 2023 yılı itibarıyla doğum sayısının ilk kez 1 milyon seviyesinin altına indiğini ve demografik yapıdaki mevcut eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

2025’te en fazla doğum Temmuz ayında gerçekleşti

2025 YILINDA EN FAZLA DOĞUM TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİ

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında aylık bazda en yüksek doğum sayısı 84 bin 235 ile Temmuz ayında kaydedildi. Temmuz ayını 81 bin 995 doğumla Ağustos ve 80 bin 203 doğumla Eylül takip etti. Yılın en düşük doğum sayısı ise 65 bin 208 ile Şubat ayında gerçekleşti. Veriler, doğumların yılın üçüncü çeyreğinde daha yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Kaba doğum hızı 10 yılda binde 16,6’dan 10,4’e geriledi

KABA DOĞUM HIZINDAKİ EĞİLİM DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kaba doğum hızı son 10 yılda düzenli bir görünüm sergiledi. 2016 yılında binde 16,6 olan oran, yıllar içinde kademeli olarak değişerek 2025 yılında binde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, nüfus artış hızındaki yavaşlamanın uzun vadeli bir eğilim olarak sürdüğünü gösteriyor.

En yüksek doğurganlık 25-29 yaş grubunda

EN YÜKSEK DOĞURGANLIK 25-29 YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLDÜ

TÜİK'in 2023-2025 dönemi verilerine göre, Türkiye'de en yüksek doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda kaydedildi. Bu yaş grubundaki oran binde 101'den 96'ya gelirken, 30-34 yaş grubu binde 80 ile ikinci sırada yer aldı. 20-24 yaş grubundaki değişim ise dikkat çekti. Veriler, genel olarak tüm yaş gruplarında benzer bir eğilimin öne çıktığını ortaya koyuyor.

İlk doğum yaşı 10 yılda 25,9’dan 27,5’e yükseldi

TÜRKİYE'DE İLK DOĞUM YAŞI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

TÜİK verilerine göre, ilk kez anne olan kadınların ortalama yaşı son 10 yılda düzenli olarak yükseldi. 2016 yılında 25,9 olan ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, 2025 yılı itibarıyla 27,5'e ulaştı. Veriler, kadınların anne olma yaşının giderek daha ileri yaşlara taşındığını gösteriyor.

Adölesan doğurganlık 10 yılda binde 24’ten 9’a düştü

ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15-19 yaş grubunu kapsayan adölesan doğurganlık hızı son 10 yılda önemli ölçüde değişim gösterdi. 2016 yılında binde 24 olan oran, 2025 yılında binde 9 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, genç yaş grubundaki doğurganlığın uzun yıllardır farklılaşan bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

Toplam doğurganlık hızı 2,11’den 1,42’ye geriledi

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZINDAKİ EĞİLİM SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, toplam doğurganlık hızı son on yılda kademeli bir görünüm sergiledi. 2016 yılında kadın başına ortalama 2,11 çocuk olan oran, 2025 yılında 1,42 olarak hesaplandı. Veriler, doğurganlık hızının nüfusun yenilenme düzeyi olarak kabul edilen 2,10 seviyesinin altında seyrettiğini ortaya koyuyor.

Doğurganlıkta Şanlıurfa birinci, Bartın son sırada

DOĞURGANLIK HIZINDA ŞANLIURFA İLK SIRADA YER ALDI

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. İller bazında en yüksek doğurganlık hızı 3,15 çocuk ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Şanlıurfa'yı Şırnak ve Mardin takip etti. En düşük doğurganlık hızı ise 1,09 çocuk ile Bartın'da görüldü. Bartın'ın ardından İzmir, Eskişehir ve Ankara en düşük oranların kaydedildiği iller arasında yer aldı.

Erkek ve kız bebek doğumlarında paralel düşüş

CİNSİYETE GÖRE DOĞUM SAYILARINDA MEVCUT EĞİLİM KORUNDU

TÜİK'in 2020-2025 dönemi verilerine göre, Türkiye'de hem erkek hem de kız bebek doğum sayılarında benzer bir seyir gözlendi. 2020 yılında 574 bin 806 olan erkek bebek sayısı, 2025 yılında 459 bin 928 olarak kaydedilirken; kız bebek sayısı aynı dönemde 545 bin 624'ten 435 bin 446'ya geldi. Veriler, son beş yılda her iki cinsiyette de doğum sayılarının benzer yönde değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çoğul doğumlarda ikizler ilk sırada

ÇOĞUL DOĞUMLARDA İKİZLER İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023-2025 dönemi verilerine göre, çoğul doğumlarda ikiz doğumlar ağırlığını korumaya devam etti. 2025 yılında ikiz doğum sayısı 28 bin 130 olarak kaydedilirken, üçüz doğum sayısı 909 oldu. Dördüz ve daha fazla bebekli doğumlar ise 21 olarak gerçekleşti. Veriler, çoğul doğumların büyük bölümünü ikiz doğumların oluşturduğunu gösteriyor.

Eğitim düzeyi yükseldikçe doğurganlık azalıyor

EĞİTİM DÜZEYİ İLE DOĞURGANLIK HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK'in 2023-2025 verilerine göre, annenin eğitim seviyesi ile doğurganlık hızı arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. 2025 yılında en yüksek doğurganlık hızı 2,51 çocuk ile ilkokul mezunu kadınlarda kaydedildi. Yükseköğretim mezunlarında bu oran 1,24 çocuk olurken, lise mezunlarında 1,25 olarak gerçekleşti. Veriler, eğitim düzeyi yükseldikçe doğurganlık hızının farklılaştığını ortaya koyuyor.

Kırsal alanda doğurganlık kentlerden daha yüksek

YERLEŞİM YOĞUNLUĞU ARTTIKÇA DOĞURGANLIK HIZI FARKLILAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, yerleşim yerlerinin yoğunluğuna göre doğurganlık hızlarında farklılıklar gözleniyor. 2025 yılında kır bölgelerinde toplam doğurganlık hızı 1,75 çocuk olarak kaydedilirken, orta yoğun kentlerde 1,53, yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk olarak hesaplandı. Veriler, son üç yılda tüm yerleşim türlerinde benzer eğilimlerin sürdüğünü gösteriyor.

İki doğum arasındaki süre 4,8 yıla çıktı

İKİ DOĞUM ARASINDAKİ ORTALAMA SÜREDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, annelerin son iki doğumu arasındaki ortalama süre son yıllarda kademeli olarak uzadı. 2021 yılında 4,6 yıl olan süre, 2025 yılında 4,8 yıla ulaştı. Veriler, ailelerin çocuk sahibi olma planlamalarında daha uzun aralıkların öne çıktığını gösteriyor.

En fazla doğum 30-34 yaş grubundaki babalarda

EN FAZLA DOĞUM 30-34 YAŞ GRUBUNDAKİ BABALARDA KAYDEDİLDİ

TÜİK'in 2023-2025 dönemi verilerine göre, en yüksek doğum sayısı 30-34 yaş grubundaki babalarda görüldü. 2025 yılında bu yaş grubundaki babaların 285 bin 98 çocuğu dünyaya gelirken, 25-29 yaş grubunda 240 bin 932, 35-39 yaş grubunda ise 181 bin 119 doğum kaydedildi. Veriler, doğumların ağırlıklı olarak bu yaş gruplarında yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

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Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam