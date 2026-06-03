TÜİK 2025 doğum verileri: Türkiye'nin zirvesinde yine Şanlıurfa var

CİNSİYETE GÖRE DOĞUM SAYILARINDA MEVCUT EĞİLİM KORUNDU

TÜİK'in 2020-2025 dönemi verilerine göre, Türkiye'de hem erkek hem de kız bebek doğum sayılarında benzer bir seyir gözlendi. 2020 yılında 574 bin 806 olan erkek bebek sayısı, 2025 yılında 459 bin 928 olarak kaydedilirken; kız bebek sayısı aynı dönemde 545 bin 624'ten 435 bin 446'ya geldi. Veriler, son beş yılda her iki cinsiyette de doğum sayılarının benzer yönde değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.