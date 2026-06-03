TÜİK 2025 doğum verileri: Türkiye'nin zirvesinde yine Şanlıurfa var
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de doğum sayılarındaki değişimin sürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre canlı doğum sayısı 895 bin 374 olarak kaydedilirken, toplam doğurganlık hızı da 1,42 çocuk seviyesinde gerçekleşti. Son yıllardaki eğilim, aile yapısı ve çocuk sahibi olma tercihlerindeki dönüşümün demografik göstergelere yansımaya devam ettiğini gösterdi.
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