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1 yılda 72 kilo verdiren ilginç diyet; 49'luk kadın puanlama yaparak mum gibi eridi! 'Yaş ve cinsiyete göre...'

49 yaşındaki Lisa Dove, sosyal hayatta kiloları nedeniyle yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı. Teknoloji sektöründeki yoğun iş hayatı, sık sık restoran ziyaretlerini ve iş yemeklerini içeriyordu. Dove, "Restoranda görevli oturmak istediğimiz yeri sorduğunda, hemen bir masaya geçmek isterdim. Göbeğimin sığmaması utancını yaşamak istemezdim" diyerek yaşadığı rahatsızlıkları anlattı. Bu gelişmeler sonrası Dove, 1 yılda tam 72 kilo verdi. Peki, zayıflama sırrı neydi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 10:23 Güncelleme 04 Eylül 2024, 10:23
1 yılda 72 kilo verdiren ilginç diyet; 49’luk kadın puanlama yaparak mum gibi eridi! ’Yaş ve cinsiyete göre...’ 1

Üç çocuk annesi Lisa Dove, uzun yıllar boyunca duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle mücadele etti. Kilo verme süreci, onun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını yeniden inşa etmesine olanak tanıdı. Lisa, bu zorlu yolculukta yaşamını köklü bir şekilde değiştiren basit ama etkili adımlar attı.

1 yılda 72 kilo verdiren ilginç diyet; 49’luk kadın puanlama yaparak mum gibi eridi! ’Yaş ve cinsiyete göre...’ 2

Lisa Dove, sosyal hayatta kiloları sebebiyle çeşitli zorluklar yaşadığını anlattı. "Teknoloji sektöründe çalıştığım işim, birçok iş yemeğini içeriyordu. Restorana gittiğimizde görevli, nerede oturmak istediğimizi sorardı. "Masa istiyoruz, lütfen," derdim, biri öneride bulunmadan önce hemen atılırdım. Göbeğimin sığmaması utancıyla karşılaşmak istemezdim" diyerek yaşadıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

1 yılda 72 kilo verdiren ilginç diyet; 49’luk kadın puanlama yaparak mum gibi eridi! ’Yaş ve cinsiyete göre...’ 3

Dove, "Uçuş sırasında bir emniyet kemeri uzatması istemekten nefret ediyordum. Tiyatroda bir oyun izleyemiyordum çünkü tiyatrolar büyük insanlar için koltuk yapmıyordu. Ayaklarımın tırnaklarını bile kesemiyor veya ayakkabılarımı bağlayamıyordum. Çocuklarımdan biriyle yerde otururken, kendimi çekmek için doğru pozisyona gelmem birkaç dakika alıyordu" cümleleriyle kendine dair hayal kırıklıklarını sıraladı.

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