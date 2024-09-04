1 yılda 72 kilo verdiren ilginç diyet; 49'luk kadın puanlama yaparak mum gibi eridi! 'Yaş ve cinsiyete göre...'

1 Üç çocuk annesi Lisa Dove, uzun yıllar boyunca duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle mücadele etti. Kilo verme süreci, onun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını yeniden inşa etmesine olanak tanıdı. Lisa, bu zorlu yolculukta yaşamını köklü bir şekilde değiştiren basit ama etkili adımlar attı.

2 Lisa Dove, sosyal hayatta kiloları sebebiyle çeşitli zorluklar yaşadığını anlattı. "Teknoloji sektöründe çalıştığım işim, birçok iş yemeğini içeriyordu. Restorana gittiğimizde görevli, nerede oturmak istediğimizi sorardı. "Masa istiyoruz, lütfen," derdim, biri öneride bulunmadan önce hemen atılırdım. Göbeğimin sığmaması utancıyla karşılaşmak istemezdim" diyerek yaşadıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.