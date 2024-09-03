Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin kanını donduracak bir olay yaşandı.
22 Mart'ta Osmaniye'de vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer, babasının evde annesinin yaptığı tarhana çorbasını içtikten sonra aniden fenalaştığını söyleyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
Oğlunun ifadesine göre, Yörük tarhana çorbasından 3 kaşık aldıktan sonra ağzından ve burnundan kan gelerek yere yığıldı
Bu ani ölüm, aileyi derinden sarsarken, evin küçük oğlunun dedikleri ise olayı bambaşka bir yere taşıdı.
Evin 11 yaşındaki küçük oğlu, anne Sebile Hanım'ın o gün çorbadan içmesine izin vermediğini söyledi.
Bu sözlerin ardından şüphe okları Sebile ve Mustafa'ya çevrildi. Stüdyoya gelen ikiliden Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği su ile öldürdüğünü itiraf etti.
İşte dakika dakika tüm yaşananlar...
Müge Anlı, itirafın ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin stüdyoya geldiğini duyurdu. Söz konusu cinayette adı geçenler canlı yayınında gözaltına alındı.
Yaşananlardan haberi olmadığını belirten Mehmet Yörük'ün oğlu Abdullah, "Ben hep annemin yanında olmak istedim. Ben kardeşim Ömer'i zaten sevmiyorum. Yükü kendim yüklendim. Babam strese giriyordu. Ben babamın strese girdiğini sanıyordum" dedi.
Sebile, canlı yayında gözyaşları içinde cinayeti itiraf etti. Sebile, "Mustafa Samagan eşimin öldüğü gün su getirdi. Kendisi getirdiği suyu eşime içirdi. 'O ölecek. Biz evleneceğiz' dedi. Ben istemedim. Eşimi sevdiğimi söylemiştim. Fotoğraflarla beni tehdit ediyordu. Eşim rahatsız olduğu için oruç tutmuyordu. Beni 6 aydır çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyordu. 'Engel kalkacak biz evleneceğiz' diyordu. O suyu içer içmez yere düştü. Rahatsızlandı. Kendisini kaybetti. Ağzı diline dolandı. O gün ailesine haber vermeye izin vermedi. O gece hastanede kaldı. Sonra da öldü. Bu adamı görünce nefret ediyorum. Öldüresim geliyor. Bunları anlatmak kolay değil. Utancımdan kimseye o resimleri diyemedim. Onu gördüğümde bana bir şey oluyor. Su şişesini çöpe attı. Bana da içirdi. Eşim öldükten kısa bir süre sonra hafif bir felçlik geçirdim. Hastaneye gitmeme izin vermedi. 'Sen evde kal' dedi" sözleriyle yaşananları tek tek anlattı.
Nazlı, ayrıca Mustafa'nın evde elini eşofmanın içinde uygunsuz bir şekilde görmüşler dedi. Tüm bu ifadelerin ardından Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflar ile tehdit ettiğini doğruladı. Sebile, "Mustafa evimize geldiğinde tedavi ederken benim fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflar duruyor mu bilyorum. Evimize geldiğinde eşime su içiriyordu" ifadelesini kullandı.
İddiaların odağındaki Üfürükçü Mustafa Samagan, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Mustafa, "Mehmet beni aradı. Ben apar topar gittim. Ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Üstüm kirlendi. Ben eşofman giydim. Kıyafetlerimi Sebile Hanım yıkadı" dedi.
Mehmet Yörük'ün gelini Nazlı ve oğlu Abdullah, "Mustafa, annemi bazı fotoğraflarla tehdit ediyormuş" açıklamasında bulunarak, olaydan 4-5 gün sonra Sebile'yi istemeye geldiğine dikkat çektiler. Sebile Hanım, bu iddiaları doğrulayarak, "Mustafa eşim öldükten 4-5 gün sonra gelip beni istedi. Ben kabul etmedim" diye konuştu.
Görgü şahtleri Mehmet Yörük'ün fenalaştığında evde üfürükçü Mustafa'nın da olduğu ifade etti. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile bu suçlamalara "Eşim midesinden rahatsız. Gastriti olduğu için yemekten sonra kustu. O anda şoför almaya geldi. Ben de çağırdım. Eşime yardımcı oldu. İş yerinden izin aldı. Sonra çıkıp gitti" diyerek yanıt verdi. Mehmet Yörük'ün diğer oğlu Abdullah ise "Babamın hastalığı Ömer'in Nazlı ile evlenmesinin ardından başladı. Yemek yedikten sonra kusuyordu. Ömer bize Nazlı'yı kaçırdığını söyledi. Nazlı'nın babasının durumunun iyi olduğunu ama başka birisiyle evlendirilmeye çalışıldığını bu yüzden kaçırdığını söyledi. Daha sonra Nazlı'nın evli olduğu ortaya çıktı." dedi.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine enteresan bir olay işleniyor. Evinde içtiği çorbadan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Yörük, 12 Nisan'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yörük'ün şüpheli kaybını aydınlatmak amacıyla oğlu Ömer ve eşi Nazlı soluğu stüdyoda aldı. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Yörük " Annem o gün bababa tarhana çorbası içirmiş. Babam bu çorbadan 3 kaşık aldıktan sonra fenalaşmış. Kardeşim daha önce aynı çorbayı içmek istediğinde ise izin vermemiş, içirmemiş." diyerek annesi Sebile'yi suçladı. Annesinin Mustafa Samagan adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer 'adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi' dedi. Ömer, ayrıca Mustafa'nın da eşinin 4 ay önce öldüğünü belirtti. Ömer, Mustafa'nın annesine kızım dediğini de söyledi.