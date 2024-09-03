Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sebile, canlı yayında gözyaşları içinde cinayeti itiraf etti. Sebile, "Mustafa Samagan eşimin öldüğü gün su getirdi. Kendisi getirdiği suyu eşime içirdi. 'O ölecek. Biz evleneceğiz' dedi. Ben istemedim. Eşimi sevdiğimi söylemiştim. Fotoğraflarla beni tehdit ediyordu. Eşim rahatsız olduğu için oruç tutmuyordu. Beni 6 aydır çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyordu. 'Engel kalkacak biz evleneceğiz' diyordu. O suyu içer içmez yere düştü. Rahatsızlandı. Kendisini kaybetti. Ağzı diline dolandı. O gün ailesine haber vermeye izin vermedi. O gece hastanede kaldı. Sonra da öldü. Bu adamı görünce nefret ediyorum. Öldüresim geliyor. Bunları anlatmak kolay değil. Utancımdan kimseye o resimleri diyemedim. Onu gördüğümde bana bir şey oluyor. Su şişesini çöpe attı. Bana da içirdi. Eşim öldükten kısa bir süre sonra hafif bir felçlik geçirdim. Hastaneye gitmeme izin vermedi. 'Sen evde kal' dedi" sözleriyle yaşananları tek tek anlattı.