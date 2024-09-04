Müge Anlı yeni sezona Osmaniye’de 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle başladı. Canlı yayında gelen itirafla cinayet sır perdesi aralandı. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden sertifikalı üfürükçü Mustafa'nın baskısı altında, eşini tarhana çorbasıyla zehirleyerek öldürdüğünü açıkladı. Bu şok edici itirafın ardından, üfürükçü Mustafa'yı tanıyan mağdurlar programa telefon yağdırdı. İsmini vermek istemeyen izleyicilerin taciz iddiaları, yayına damga vurdu ve yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. İşte akılalmaz ve ibret alınacak üfürükçü olayı...