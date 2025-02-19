Mahir'in şüpheli kaybında şüphe okları Mahir'in erkek kardeşi Umut ve kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem'e çevrildi. İkilinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıkarken, bir de çocuk yaptıkları öğrenildi. Çiğdem'in resmi olarak hala Mahir'le evli olduğu için çocuğun Mahir'in üzerine kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı.