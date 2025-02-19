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Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye devam ediyor. Erkek kardeşi ve eşinin yasak ilişkisine şahit olduktan sonra ortadan kaldırıldığı düşünülen Mahir'in kaybından birkaç yıl geçince babası Mesut Bey'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Anlı, bugünkü yayında sıcak gelişmeyi duyurdu. Yayına gelen Mahir'in annesin oğlum gelinimi istismar etti ifadesi ise şaşkınlık yarattı.

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Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme!

Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenmeye devam ediyor.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

Mahir'in şüpheli kaybında şüphe okları Mahir'in erkek kardeşi Umut ve kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem'e çevrildi. İkilinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıkarken, bir de çocuk yaptıkları öğrenildi. Çiğdem'in resmi olarak hala Mahir'le evli olduğu için çocuğun Mahir'in üzerine kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra hayatını kaybeden babası Mesut'un şüpheli ölümü de kafaları karıştırdı. Mesut Bey'in erkek kardeşi İbrahim "Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Mesur Ünlütaşkıran'ın vefatı sonrası doktor tarafından ölüm raporu düzenlenmediği de ortaya çıktı. ''Yengem, cinayeti üstü kapalı bir şekilde itiraf etti'' diyen İbrahim Ünlütaşkıran, abisinin şüpheli ölümüyle ilgili savcılığa ifade verdi. Umut ve Çiğdem'in yasak aşkına şahit olduğu için öldürüldüğü düşünülen ancak 'kalp krizi geçirdi' iddia edilen Mesut Ünlütaşkıran hakkında Feth-i Kabir işlemleri yapılacak.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

CİNAYET DOSYASI OLARAK SORUŞTURULACAK

Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümünün cinayet dosyası olarak soruşturulacağı öğrenildi.

Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın annesi ve amcası canlı yayında karşı karşıya

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme!

"ÇİĞDEM BENİM KIZIM"

Bugün yayına çıkan Mahir ve Umut'un annesi Safiye Hanım, şoke edici açıklamalarda bulundu. Safiye Hanım, "Oğlum Mahir, Çiğdem'e zorla sahip olmuş. Çiğdem benim kızım" dedi. Mahir'in kaybolduğu tarihte Umut'un elinin sarılı olduğu öğrenilirken, genç adamın kullandığı telefonun kardeşinin eline geçtiği bilgisin ulaşıldı.

Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın annesinden şok sözler:

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

"BABASI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"

Safiye Hanım, Çiğdem ve Umut'un yasak ilişkisini "Bir hataydı" diyerek savundu. Safiye Hanım, "Mahir'i babası öldürmüş olabilir ya da terör örgütüne girmiştir" dedi.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

Anlı, "Bunu hata olarak kabul edemezsiniz. Abisinin karısını hamile bırakan Umut harika bir çocuk ama Mahir istismarcı. Anlaşmalı evlilik olup olmadığını bilmiyoruz. Çok güzel ya" dedi.