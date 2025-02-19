Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye devam ediyor. Erkek kardeşi ve eşinin yasak ilişkisine şahit olduktan sonra ortadan kaldırıldığı düşünülen Mahir'in kaybından birkaç yıl geçince babası Mesut Bey'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Anlı, bugünkü yayında sıcak gelişmeyi duyurdu. Yayına gelen Mahir'in annesin oğlum gelinimi istismar etti ifadesi ise şaşkınlık yarattı.