5. STR analizi ile sonuç alınamayan örneklerde mtDNA analizi, Y-STR analizi ve SNP tabanlı DNA analizleri kullanılmalıdır.

6. Maktulün avucunda köklü saç ve kıl bulunması, vefat öncesinde fiziksel temas veya mücadele yaşandığına işaret etmektedir.

7. DNA analizinin tekrarlanması ve ileri tekniklerin uygulanması, istismar şüphelerinin daha güçlü bir şekilde ortaya konmasını sağlayabilir.

Bu doğrultuda, PSA pozitif numunelerden STR analizi yapılması, köklü saç ve kıl örneklerinin ileri DNA analiz yöntemleri ile tekrar incelenmesi büyük önem arz etmektedir.