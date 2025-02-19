Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran cinayetinde soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hediye Güran ve R.A, cezaevinden tahliye edildi. Güran ailesi tahliye edilenleri karşıladı. Avukat Ali Eryılmaz karara itiraz ederken, Hediye Güran ve R.A'nın tahliyesi "itiraf mı geldi?" sorusunu gündeme getirdi. Narin'in kıyafetlerinde tespit edilen PSA enzimine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Enes Güran'ın gözyaşları içindeki videosu ise dikkat çekti.