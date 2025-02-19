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Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran cinayetinde soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hediye Güran ve R.A, cezaevinden tahliye edildi. Güran ailesi tahliye edilenleri karşıladı. Avukat Ali Eryılmaz karara itiraz ederken, Hediye Güran ve R.A'nın tahliyesi "itiraf mı geldi?" sorusunu gündeme getirdi. Narin'in kıyafetlerinde tespit edilen PSA enzimine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Enes Güran'ın gözyaşları içindeki videosu ise dikkat çekti.

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Narin Güran cinayetinde son durum ne?

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı. 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Narin'in babası Arif Güran, şüpheliler Erhan, Fuat, Menduh, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk, İbrahim Halil, Uğur Can, Devran ve Hediye Güran ile eski imam R.K. hakkında "kasten öldürme"; şüpheli Mehmet Şevket Kaya hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"; şüpheliler Hüseyin, Leyla, Melek, Osman, Rezan ve Rojin Güran, A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A tahliye edildi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

AĞLAYARAK ÇIKTILAR

Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Şüphelilerden toplanan telefonlar da teslim edildi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

İTİRAF MI GELDİ?

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, karara itiraz ettiğini duyurdu. Hediye Güran ve R.A'nın tahliyesi "itiraf mı geldi?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Eryılmaz, şu an için bir itiraf olmadığını açıkladı.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Baran Güran'dan da peş peşe paylaşımlar geldi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Güran paylaşımında ailesinin yalan haber üzerinden kurban edildiğini iddia eti.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Baran Güran, önce annesi Yüksel Güran ile bir karesini yayımladı.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Daha sonra ise Narin ve annesinin yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

O GÖRÜNTÜYÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

Güran, kardeşi Enes ile cezaevinde konuştukları bir görüntüyü ilk kez yayımladı. Söz konusu görüntüde ağabey Baran Güran'ın "Suçunuz yoksa çıkacaksınız" şeklinde telkinde bulunduğu görüldü. Bu sözler karşısında gözyaşlarına boğulan Enes Güran, "Her gün dua ediyorum" diyerek karşılık verdi.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

1 AY İÇİNDE DURUŞMA OLABİLİR

Peki, bundan sonraki süreçte neler yaşanacak?
Avukat Ertunç Özün, konuya ilişkin "Bu iddianame Savcılık tarafından düzenlendi ve Asliye Ceza Makmesi'ne gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nin mahkeme başkanı dosyayı inceleyecek. İddianameyi kabul ettikten sonra duruşma için tarih belirlenecek. İddianame kabul edilmezse eğer yeni bir iddianame süreci başlar. Eğer kabul edilirse 1 ay içinde duruşma gerçekleşir." şeklinde bir yorumda bulundu.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Geçtiğimiz günlerde Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran'ın tahliyesini talep etmişti. Mahkeme bu talebi reddetti.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

"YALANCININ MUMU SÖNECEK"

Yılmaz Demiroğlu, "Bir iki hafta içerisinde yalancının mumu sönecek hakikate daha yakın olacağız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

Demiroğlu, Narin'in kıyafetindeki Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimine ilişkin uzman görüşünün yer aldığı raporu da yayımladı.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
1. Meni tespitini doğrulamak için semenogelin testi ve ek analizler yapılmalıdır.
2. Sperm bulunmamasına rağmen DNA analizi uygulanarak STR testi ile şüpheli belirlenebilir.
3. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun vajinal sürüntüsünde PSA bulunması, dışarıdan bir bulaş/istismar olasılığını güçlendirmektedir.
4. Cesedin su altında kalması PSA sonuçlarını etkileyebilir, ancak tespit edilen PSA varlığı dikkate alınmalıdır.

Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?

5. STR analizi ile sonuç alınamayan örneklerde mtDNA analizi, Y-STR analizi ve SNP tabanlı DNA analizleri kullanılmalıdır.
6. Maktulün avucunda köklü saç ve kıl bulunması, vefat öncesinde fiziksel temas veya mücadele yaşandığına işaret etmektedir.
7. DNA analizinin tekrarlanması ve ileri tekniklerin uygulanması, istismar şüphelerinin daha güçlü bir şekilde ortaya konmasını sağlayabilir.
Bu doğrultuda, PSA pozitif numunelerden STR analizi yapılması, köklü saç ve kıl örneklerinin ileri DNA analiz yöntemleri ile tekrar incelenmesi büyük önem arz etmektedir.