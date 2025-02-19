Kar ve buzda güvenli sürüşün püf noktası; Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?

DİKKATLİ İLERLEYİŞ

Özellikle köşe dönüşlerinde ve rampalarda dikkatli olmalısınız. Araç kayması ihtimaline karşı direksiyon hareketlerinizi yavaş ve kontrollü yapmalısınız.

ARACINIZ KARA SAPLANIRSA PANİKLEMEYİN

Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplandığında, ne yazık ki mucizevi bir çözüm yoktur. Aksine, fazla gaz vermek, aracın hareket etmeye çalışırken lastiklerin boşuna dönmesine ve gömülü olduğu çukuru daha da derinleştirmesine yol açar.

Eğer durum elverişli ise aracı ikinci vitese alıp, öne ve arkaya doğru çapraz hareketlerle hafif manevralar yapmak faydalı olabilir. Ancak araç yerinden hiç kıpırdamıyorsa, fazla zorlamaktan kaçınmak gerekir.

Bu gibi durumlarda, en güvenli ve etkili çözüm çekici çağırmak olacaktır.