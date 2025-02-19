Kar ve buzda güvenli sürüşün püf noktası; Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı?
Karla kaplı yollarda güvenli sürüş için uzmanlar, sadece kış lastiği değil, sürüş tekniğinin de kış koşullarına adapte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yavaş ve kontrollü hızda seyahat etmek, ani fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınmak, yokuşlarda düşük viteste ilerlemek önemli. Güvenli sürüş, doğru ekipman ve tekniklerle sağlanıyor. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Zorlu kış koşullarında güvenli sürüş için uzmanlar, sadece kış lastiği değil, sürüş tekniğinin de kış şartlarına adapte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yavaş ve kontrollü hızda seyahat etmek, ani fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınmak, yokuşlarda düşük viteste ilerlemek önemli. Güvenli sürüş, doğru ekipman ve tekniklerle sağlanıyor. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
KIŞA ÖZEL BAKIM YAPTIRIN
Kış koşullarına uygun bir araç sürüşü için kış bakımını ihmal etmemelisiniz. Aracınızın karlı yollarda güvenle ilerleyebilmesi adına kışın gerektirdiği tüm bakımları yapmanız gerekir. Bu bakım, özellikle lastiklerinizi, fren sisteminizi, akünüzü ve antifriz seviyenizi kontrol etmeyi kapsar. Kışa hazırlıklı bir araç olası tehlikelere karşı daha güvenli olacaktır.
KIŞ LASTİKLERİ KONTROLÜ
Kış lastikleri, buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuşunu artırır. Bu lastikler aracın kaymasını önler ve güvenli sürüş sağlar.
Gizli Buzlanmaya Dikkat!
Gizli buzlanma, soğuk havalarda yollarda meydana gelen ince, şeffaf bir buz tabakasıdır. Gizli buzlanma, özellikle köprülerde, viyadüklerde, gölgeli alanlarda ve yolun sıcaklığının donma noktasının altına düştüğü bölgelerde sıklıkla oluşur.
Eğer gizli buzlanma ile karşılaşırsanız, direksiyon hareketlerinizi ani yapmamaya özen gösterin ve frene yavaşça basın. Aracınızın kontrolünü kaybettiyseniz, direksiyonu kayma yönünde tutarak sakin kalmaya çalışın ve aracınız durana kadar hızınızı azaltın. HIZ KONTROLÜ
Hızınızı yavaş tutarak, yolu rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir hızda seyretmelisiniz. Ani hızlanmalar ve frenler tehlikeli olabilir.
FRENLEME
Fren yaparken ani hareketlerden kaçının. Yavaşça fren uygulamak, kayma riskini azaltır. Ayrıca, fren mesafeniz kış koşullarında normalden daha uzundur.