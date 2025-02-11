2. ÇOCUK KARDEŞİNDEN

Yayına katılan Umut, ilk çocuğun kimden olduğunu bilmediğini söyledi. 2. çocuğun ise kendisinden olduğunu sesiz kalarak doğruladı. Çiğdem ise Mahir ile anlaşma şekilde evlendiğini aralarında bir beraberlik olmadığını belirtti. Çiğdem ve Umut'un lise arkadaşı olduğu belirlendi.