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Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

Mahir Ünlütaşkıran, 27 yaşındayken 2008 yılında Adana Seyhan'a bağlı Kayışlı köyünden kayboldu. Geri dönüşüm işiyle uğraşan adamın kaybolduğunda eşi Çiğdem 8 aylık hamileydi. 17 yıldır kayıp olan Ünlütaşkıran'ın halası Kevser, genç adamın peşine kimsenin düşmediğini anlattı. Ünlütaşkıran'ın kardeşi Umut'un Çiğdem ile yasak aşk yaşadığı ve bir çocukları olduğu ortaya çıktı. Mahir Ünlütaşkıran'ın babasının da bu yasak ilişkiyi görmesinin ardından öldürüldüğü iddia edildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:17
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

2008 yılında Adana Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Köyü'nde 27 yaşında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybına dair detaylar kan dondurmaya devam ediyor.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

Mahir'i aramaya stüdyoya gelen aile yakınları Kevser ve Mehmet, geri dönüşüm işiyle uğraşan adamın kaybolduğunda eşi Çiğdem'in 8 aylık hamile olduğunu belirtti.

Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayet kurbanı mı?

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

17 yıldır kayıp olan Ünlütaşkıran'ın halası Kevser, genç adamın peşine kimsenin düşmediğini anlattı.Kevser Hanım, Mahir'in eşi Çiğdem'in hala boşanma davası açmadığını dile getirdi. Bu durum kuşkuya neden olurken, Ünlütaşkıran'ın kardeşi Umut'un Çiğdem ile yasak aşk yaşadığı ve bir çocukları olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

2. ÇOCUK KARDEŞİNDEN

Yayına katılan Umut, ilk çocuğun kimden olduğunu bilmediğini söyledi. 2. çocuğun ise kendisinden olduğunu sesiz kalarak doğruladı. Çiğdem ise Mahir ile anlaşma şekilde evlendiğini aralarında bir beraberlik olmadığını belirtti. Çiğdem ve Umut'un lise arkadaşı olduğu belirlendi.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuğun babası kardeşi çıktı! 2 cinayet mi var?

BABA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Kevser Hanım'ın diğer iddiası ise olayı bambaşka boyuta taşıdı. Kevser Hanım, Mahir ve Umut'un annesi Safiye'nin her şeyden haberi olduğunu söyleyerek, kardeşlerin babasının ölümünün de şüpheli olduğunu dile getirdi. Kevser Hanım, "Ağabeyimin kalp krizi geçirdiğini söylediler ama tabut kan doluydu." dedi.