BİM'de cuma indirimleri satışta! 15 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Bugün itibarıyla satışa çıkan katalogda ev hanımlarını sevindirecek ürünler yer alıyor. Çay makinesi, blender seti, desenli masa örtüsü, su ısıtıcı kettle, muffin kabı, çay bardağı çeşitleri gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 15 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
15.02.2019 12:52
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