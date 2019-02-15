İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı
Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, eşi benzeri olmayan tarihi ve kültürel dokusuyla dünya şehirlerinden biri. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in fethetmesiyle Türk hakimiyetine geçen İstanbul o zamandan bu zamana büyük değişiklikler geçirdi. Peki ya öncesi? İtalyan ressam Antoine Helbert'in çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri görenleri çok şaşırttı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o fotoğraflar.
15.02.2019 10:48
- Son Güncelleme: 15.02.2019 10:48
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