GaleriYaşam

İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı

Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, eşi benzeri olmayan tarihi ve kültürel dokusuyla dünya şehirlerinden biri. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in fethetmesiyle Türk hakimiyetine geçen İstanbul o zamandan bu zamana büyük değişiklikler geçirdi. Peki ya öncesi? İtalyan ressam Antoine Helbert'in çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri görenleri çok şaşırttı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o fotoğraflar.

15.02.2019 10:48 - Son Güncelleme: 15.02.2019 10:48
İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı

İtalyan ressam Antoine Helbert, yaptığı araştırmalar sonucunda, İstanbul'un fethedilmeden önceki halini çizdi.

İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı

Hipodrom, Çemberlitaş Meydanı ve Ayasofya gibi mekanların yıllar önceki hallerinin yer aldığı resimler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı
İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı
İtalyan ressamın çizdiği fethedilmeden önceki İstanbul resimleri çok şaşırttı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çinli fenomen ofiste öyle bir şey yaptı ki kimsenin aklına gelmez
Çinli fenomen ofiste öyle bir şey yaptı ki kimsenin aklına gelmez