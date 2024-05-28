Milli güvenlik sorunu: Başıboş köpek! Erzurum'da 4 köpeğin saldırısına uğrayan kadın bu hale geldi

Başıboş köpek sorunu hakkındaki kanun teklifinin Meclis'e geldiği bugünlerde yeni saldırı haberleri de gelmeye devam ediyor. Yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden herkes başıboş köpekten korkuyor. Erzurum Olta'da 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altunok, 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi.