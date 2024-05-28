Kocaeli'de okul basan veli öğretmenin üzerine yürüdü: O anlar kamerada

Kocaeli'de bir veli okul bastı. Ders sırasında sınıfa girip, kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü. Diğer öğretmenler araya girerken, yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.