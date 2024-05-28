Kocaeli'de okul basan veli öğretmenin üzerine yürüdü: O anlar kamerada

Kocaeli'de bir veli okul bastı. Ders sırasında sınıfa girip, kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü. Diğer öğretmenler araya girerken, yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; dün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı.
KIZIYLA KAVGA EDEN KIZ ÖĞRENCİYİ SORDU
Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı.