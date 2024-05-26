SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !

Türkiye, uzun zamandır başıboş köpek sorunuyla boğuşurken son dönemlerde bu problemi yasal olarak çözme girişimleri ise sürüyor. Başıboş sokak hayvanlarının saldırılarına karşı alınacak önlemler kapsamında AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme günlerdir gündemin ana maddesi olmuş durumda. Hazırlık aşamasında olan o taslak metne A Haber ulaştı. İşte satır satır detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:34 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:37
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye şu sıralar başıboş sokak köpeklerine karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Tehlike arz edecek boyuta ulaşan soruna ilişkin hükümet ortak akılla çözüm üretmek için harekete geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yürüteceğini, Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

"AMACIMIZ; ORTAK NOKTAYA ULAŞMAK"

Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de çalışmaya son şeklinin verilmediğini vurguladı.

"KUDUZ TEHLİKESİ OLAN UYUTULACAK"

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, "En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, "Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı.

Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Başıboş sokak hayvanlarına yönelik bir yasal düzenleme değişikliği AK Parti'nin gündemindeydi ve Meclis'e gelmek üzere bir taslak metin hazırlığı içindeydi. O taslak metin tamamlandı ve A Haber ekibi taslak metne ulaştı.

BAŞIBOŞ KÖPEK YASASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

*Mevcut kanun sorunların çözümünde yetersiz.

*Başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesi.

*Can güvenliğini tehdit.

*Kontrolsüz bağış kampanyaları.

*Tedbir almaya çalışan kurumlara karşı dezenformasyon çalışmaları.

*2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası ve bu kazalarda 67 ölüm, 5 bin 283 yaralanma.

*Psikolojik sonuçlar ve sosyal hayatın kısıtlanması.

*Artan kuduz vakaları.

*Çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar.

DİŞİ BİR KÖPEKTEN 6 YILDA KAÇ KÖPEK ÜREMİŞ OLUR?

*1'inci Yıl Sonunda 16 Yavru

*2'nci Yıl Sonunda 128 Yavru

*3'üncü Yıl Sonunda 512 Yavru

*4'üncü Yıl Sonunda 2048 Yavru

*5'inci Yıl Sonunda 12 Bin 288 Yavru

*6'ncı Yıl Sonunda 67 Bin Yavru

YENİ YASA TEKLİFİ TASLAĞINDA NELER VAR?

*Kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor.

*Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.

*"Güçten düşmüş hayvan", "Ona bakan" ve "Kontrollü hayvan" ifadelerinin kaldırılması.

UYUTULMA YERİNE "ÖTENAZİ" İFADESİ YER ALACAK

*Denetim yetkisi bakanlıkta olacak, bu yetki valiliklere devredilebilecek.

*Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.

*Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulaması.

CEZALAR ARTIYOR

*Bir kişi bakım altındaki köpeğini ihmal ederse hayvana el konulacak ve yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak.

*Hayvanını sokağa atana verilen ceza 2 bin liradan 50 bin liraya çıkarılacak.

BELEDİYELERİN BU SÜREÇTE GÖREVİ NE?

*Belediyelere 3 yıl içinde bakımevleri kurması görevi verilecek.

*Sadece sahipsiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakılacak.

*Bakımevlerine giren tüm hayvanların bilgisi sisteme kaydedilecek.

YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLER NASIL?

*İngiltere, Fransa ve ABD'nin bazı eyaletlerinde "Yakala-kısırlaştır-tut-ötenazi modeli"

*İngiltere'de 7 gün, Fransa'da 8 gün içinde sahiplendirilmezse ötenazi yapılması hükmü mevzuatta yer alıyor.

*Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Belçika "Yakala-kısırlaştır-tut modeli"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11’leri!
Fenerbahçe’nin İstanbulspor maçı 11’i belli oldu!
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
FETÖ’de küfür kıyamet ’yeğen’ ifşaları ve elebaşının meçhul akıbeti! ’Uzun Cevdet’te fotopanik... Gülen ilaçla uyutuldu iddiası
Şampiyonluk maçları öncesi sıcak gelişmeler! DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP
İsrail’de siber panik! İran ve Rusya’yı hedef gösterdi: Saldırılar yüzde yüz arttı
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim
Meclis’in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin zorunlu olacak
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek
Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak
Küresel çete kıtlık için harekete geçti: Binlerce arı kovanını yaktılar! Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates milyonlar harcamıştı: Yeraltı sığınaklarının sebebi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan iki unsur net tespit! İşte AK Parti’deki değişim ve yeni ruhun sırrı
SON DAKİKA