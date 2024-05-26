Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !

Türkiye şu sıralar başıboş sokak köpekleri ne karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Tehlike arz edecek boyuta ulaşan soruna ilişkin hükümet ortak akılla çözüm üretmek için harekete geçti.

Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"KUDUZ TEHLİKESİ OLAN UYUTULACAK"

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, "En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, "Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor." şeklinde konuştu.