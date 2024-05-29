Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama

Türkiye İstanbul Pendik'teki kan donduran olayı konuşuyor. Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen kamera görüntüsünde beyaz kovayı çöpe boşaltan şüpheli Bilal D.'nin evinin olay yerine yakın olduğu öğrenildi. Söz konusu çöp konteynerinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli Bilal D.'nin evinde kan izleri arandı. Öte yandan Nihat Salih ile Bilal D.'nin çok yakın oldukları ortaya çıktı. Salih'in zaman zaman Bilal D.'nin evinde kaldığı ve ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Bilal D. tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...