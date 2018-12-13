Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyon, Isparta, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Çankırı ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.