Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu
Hava durumuna ilişkin yeni tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu tahminlerine göre kar yağışının özellikle sabah saatlerinde yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüreceği açıklandı. Buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılan vatandaşlardan özellikle araç kullanırken dikkatli olmaları istendi. Kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken internetten en çok aranan soruların başında bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'da bugün okullar tatil mi? gibi sorular geliyor. İşte 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu...
Kar yağışının İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurdun büyük bölümünde etkisini arttırması üzerine vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili yapılacak tahminleri merak etmeye başladı. Yapılacak tahminlerin yanı sıra özellikle öğrenciler "okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi?gibi sorular en çok sorulan soruların başında gelirken, sosyal medya üzerinden yayınlanan bazı görseller de bu konuda kafa karışıklığına neden oluyor. İşte 13 Aralık 2018 hava durumu tahminleri ve okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyon, Isparta, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Çankırı ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik, Kocaeli ve sakarya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNLERİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyon çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
İZMİR 3°C, 10°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu