İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü 13 Aralık 2018, Perşembe

İstanbul'da dün sabah saatleri ile birlikte kentin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da arttırdı. Vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. İBB'ye bağlı ekipler özellikle metro ve metrobüs çıkışlarında herhangi bir kaza yaşanmaması için gün boyu çalıştı.