13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu raporu

A Haber 13 Aralık 2018 Perşembe gününün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun ve dünyanın birçok şehri için tahminlere yer verilirken; İstanbul'da dün yaşanan kar yağışının ardından bugün havaların biraz daha ısınacağının bilgisi aktarıldı. İşte hava durumu tahminleri...
13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu raporu13 Aralık 2018, Perşembe
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