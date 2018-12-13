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13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu raporu

13 Aralık 2018, Perşembe

A Haber 13 Aralık 2018 Perşembe gününün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun ve dünyanın birçok şehri için tahminlere yer verilirken; İstanbul'da dün yaşanan kar yağışının ardından bugün havaların biraz daha ısınacağının bilgisi aktarıldı. İşte hava durumu tahminleri...


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