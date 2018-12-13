Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)
Geminid meteor yağmuru, bir çeşit meteor yağmur türüdür. Meteor yağmuru için bekleyişte olan vatandaşlar, 2018 yılının son gökyüzü şöleni için geri sayıma başladı.13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Gerinid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak? Geminid meteor yağmuru nedir? Merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:45:26 Güncelleme: 09:48:21
Geminid meteor yağmuru nedir? Dev arama motoru Google'ın da Doodle olarak anasayfasında yer verdiği Geminid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru bugün başlayacak. Bu harika gök olayı açık havada görülebilecek. Peki, geminid meteor yağmuru saat kaçta olacak? Geminid meteor yağmuru nedir?
DİĞER GALERİLER