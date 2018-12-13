Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Geminid meteor yağmuru, bir çeşit meteor yağmur türüdür. Meteor yağmuru için bekleyişte olan vatandaşlar, 2018 yılının son gökyüzü şöleni için geri sayıma başladı.13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Gerinid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak? Geminid meteor yağmuru nedir? Merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

13 Aralık 2018 Perşembe, 09:45:26 Güncelleme: 09:48:21
Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Geminid meteor yağmuru nedir? Dev arama motoru Google'ın da Doodle olarak anasayfasında yer verdiği Geminid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru bugün başlayacak. Bu harika gök olayı açık havada görülebilecek. Peki, geminid meteor yağmuru saat kaçta olacak? Geminid meteor yağmuru nedir?

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

GEMİNİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

2018 yılının son izlenebilir gök olayı Geminid Meteor Yağmuru olacak ve 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Yeterince karanlık alanlarda bu gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Işık yoğunluğunun az olduğu bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek göktaşı yağmurunda, dünyaya saatte 120'ye yakın göktaşının düşmesi bekleniyor.

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Geminidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir.

Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu