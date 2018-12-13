Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta? 2018 Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru nedir? (Google Doodle)

Geminid meteor yağmuru nedir? Dev arama motoru Google'ın da Doodle olarak anasayfasında yer verdiği Geminid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru bugün başlayacak. Bu harika gök olayı açık havada görülebilecek. Peki, geminid meteor yağmuru saat kaçta olacak? Geminid meteor yağmuru nedir?