Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

İngiliz öğrenci masa başına geçti, dondurma çubuklarından yaptığı şey görenleri şaşkına çevirdi.

13 Aralık 2018 Perşembe, 01:25:47 Güncelleme: 01:37:18
Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

Ardından görüntü böyle.

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