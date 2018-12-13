Dondurma çubuğundan yaptığı şeye çok şaşıracaksınız!

İngiliz öğrenci masa başına geçti, dondurma çubuklarından yaptığı şey görenleri şaşkına çevirdi. 18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız! Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü. Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı. Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi. Ardından görüntü böyle. Daha sonra da bu iki çubuğun üstüne de tutkal sürdü. Bu kez çubukları diğer yöne bakacak şekilde tutkala yapıştırdı.