Matia Ahmet Minguzzi olayında yeni gelişme! Mahkeme rapor istedi! Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek
Kadıköy'de tarihi Salı Pazarı'nda bisikletli bir grupla tartışan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri genç çocuğu beş yerinden bıçaklarken, diğeri ise yerde tekmeledi. Türkiye'nin konuştuğu cinayette ilk duruşma gerçekleştirildi. Aile, saldırganların çocuk olduğu için ceza indirimi almaması gerektiğini dikkat çekerken, canilerin cezasını kemik yaşlarının belirleyeceği öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...