KEMİK YAŞI İSTENDİ

Duruşmaya, yargılanan kişilerin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hukuken kimse alınmadı ancak duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; suça sürüklenen çocuklardan (SSÇ) Kayseri'deki cezaevinde bulunan 16 yaşındaki U.B.'nin hastane doğumlu olmadığı, bu nedenle kemik yaşının 18 veya daha üstü çıkabileceği, dolayısı ile ağırlaştırılmış müebbetle yargılanma ihtimali gözler önüne serildi. Bu kapsamda mahkeme bir karar verdi.