11 yıl önce cesedi çuvalda bulunmuştu! Zehra'yı kimler öldürdü? Müge Anlı o detayı aktarmıştı: Görmemesi gereken bir şey gördü
2014 yılında henüz 6 yaşındayken öldürülen Zehra Topdağ'ın 2 abisi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı. Topdağ'ın cesedi bir çuvalın içinde bulunmuş, talihsiz çocuğun boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 11 yıl önce yaşanan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Zehra'nın boynunda kuzenine ait DNA çıktığı ortaya çıktı. Küçük kızın başta üvey annesi olmak üzere çok sayıda isim tutuklandı.
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Şanlıurfa'da merkeze bağlı Akdilek köyünde yıllar önce korkunç bir olay yaşandı. 25 Ocak 2014 tarihinde arkadaşlarıyla oyun oynayan
Zehra Topdağ, akşam saatlerinde eve dönmeyince kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatıldı. Yakınları ve köy sakinleri yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Gece geç saatlere kadar jandarma ve köylülerin yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşılamadı.
ÇUVALIN İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU
Topdağ ailesinin fertleri, amcası olan İsmail Topdağ'ın evinin önündeki tahta sedirin altındaki çuvalın içerisinde küçük Zehra'nın cesedini buldu. Durum jandarma ve savcılığa bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede güvenlik güçleri küçük kızın boğularak öldürüldüğünü saptadı. Aradan yıllar geçmesine rağmen cinayet aydınlanamadı. Topdağ'ın 2 abisi
Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
DNA ÇIKTI
11 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı. Topdağ cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı. Zehra'nın boynunda ve cesedinin konulduğu çuvalda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA çıktığı belirtildi.
AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan T., amca İsmail T., yenge Kadriye T. ve amcasının oğlu Hasan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ve ağabey hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
ZEHRA NE GÖRDÜ?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zehra'nın görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve boğularak öldürüldüğüne yönelik ihbarlar gelmişti. O ihbarlardan birisi Zehra'nın ağabeyinin eşini amcası ile ilişkiye girerken gördüğü şeklindeydi.