Şanlıurfa'da merkeze bağlı Akdilek köyünde yıllar önce korkunç bir olay yaşandı. 25 Ocak 2014 tarihinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Zehra Topdağ, akşam saatlerinde eve dönmeyince kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatıldı. Yakınları ve köy sakinleri yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Gece geç saatlere kadar jandarma ve köylülerin yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşılamadı.