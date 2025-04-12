DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu