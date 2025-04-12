EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı