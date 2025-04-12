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Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye'de birçok il kar manzarası le güne başladı. Yurdun bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, Meteoroloji'den de yeni uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, bugün tüm bölgelerimizde yağış beklendiğini açıkladı. İşte il il bölge bölge hava durumu...

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takvim.com.tr
Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı

Türkiye'de 28 il güne karla uyandı. Ankara'da 11 Nisan tarihinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'nde nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uzun zaman sonra nisan ayında yurdun birçok noktasına kar yağmasının sistemin dışında bir durum olduğunu belirtip, "Küresel iklim değişikliğine baktığımız zaman havalar ısınıyor. Bu sene La Nina'nın etkisi vardı, ondan havalar biraz soğuk geçti. Nisan ayında da La Nina'nın etkisi kar yağışı yaptı. Kar yağışı İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de etkisini kaybedecek. Doğu Anadolu'da ise pazartesi gününe kadar kar yağışı devam edecek. Yurt genelinde sıcaklıklar pazartesi artmaya başlıyor. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba günü sıcaklık 20 dereceyi görecek." dedi.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün için de Meteoroloji'den peş peşe önemli uyarılar geldi. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

5 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji 5 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı

İşte uyarı alan o iller: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

BUZLANMAYA DİKKAT!

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu