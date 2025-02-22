"HERKES YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"

Ahmet, bıçaklandıktan sonra 2 hafta yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti. Aile adına konuşan Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu katil zanlılarının en ağır cezayı almasını istediklerini vurguladı. Akıncılar, "Amacımız tüm Türkiye'ye belkide dünyaya sesimizi duyurabilmek. Biz Ahmet'i kaybettik. Bizim şu anda savaşımız tamamen mahkemede emsal bir karar çıkması için. Herkes bizim yanımızda arkamızda olsun istiyoruz." diye konuştu.