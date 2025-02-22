Ahmet Minguzzi'nin ailesini dehşete düşüren paylaşımlar! Katiller indirim alacak mı?
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmesi 7'den 70'e herkesi derinden üzdü. 15 ve 16 yaşlarındaki saldırganlar Ahmet'i bıçakladıktan sonra, yerde dakikalarca tekmeledi. Daha gencecik yaşta, hayattan koparılan Ahmet'in ailesi saldırganların paylaşımları karşısında şoke olduklarını söylediler. Ailenin tek isteği katil zanlılarının gerekli cezayı alması. Peki, saldırganlar ne kadar ceza alacak?
takvim.com.tr
Ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki
Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk tarafından saldırıya uğradı. "HERKES YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"
Ahmet, bıçaklandıktan sonra 2 hafta yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti. Aile adına konuşan Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu katil zanlılarının en ağır cezayı almasını istediklerini vurguladı. Akıncılar,
"Amacımız tüm Türkiye'ye belkide dünyaya sesimizi duyurabilmek. Biz Ahmet'i kaybettik. Bizim şu anda savaşımız tamamen mahkemede emsal bir karar çıkması için. Herkes bizim yanımızda arkamızda olsun istiyoruz." diye konuştu.
Katilin çocuk olduğu için ceza indirimi almaması gerektiğini söyleyen Akıncılar,
"Bunlar çocuk değil bize göre cani katil. Kesinlikle ceza indirimi olmasın. Çocuk ceza indirimi olmasın istiyoruz. Alabilecekleri en yüksek ceza neyse onu alsınlar istiyoruz. Bu emsal bir dava olsun istiyoruz, caydırıcı olsun istiyoruz." dedi. O GÖNDERİYE TEPKİ
Katil zanlısına sosyal medya üzerinden yazılan destek mesajlarına da tepki gösteren Minguzzi'nin ailesi,
"Gördük ve şok olduk. Aileleriyle görüntülü konuşma yapmışlar, zafer işaretleri yapmışlar. Altındaki yorumlar 'aslanım, seni dört duvar arasında çıkarıcaz' bu şekilde yorumlar var ve inanamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. İNDİRİMDEN YARARLANABİLİRLER Mİ?
atv Haber'den Samed Öztaylan'a konuşan Avukat Murat Emergen,
"Ceza hukukun asıl amacı huzuru temin etmek, adalet inancını güçlendirmektir.