Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edip katili öven 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 15:19

AKILALMAZ SAVUNMA: NE ÖLEN ÇOCUĞU NE DE AİLESİNİ TANIYORUM

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.