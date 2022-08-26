Marmaris’teki safari faciası öncesi yeni görüntüler! Ölüme el sallayarak gitmişler

Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris'in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.