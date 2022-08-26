Marmaris'teki safari faciası öncesi yeni görüntüler! Ölüme el sallayarak gitmişler
Son dakika haberine göre Muğla Marmaris'te çarşamba günü yaşanan safari faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 5 turistin öldüğü, 6 turistin ise yaralandığı feci kazanın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda turistlerin oldukça neşeli oldukları görüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.
Safari faciasında turistlerin son anları ortaya çıktı | Video
Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris'in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.
Marmaris'te feci kaza! Turistleri taşıyan safari cipi devrildi | Video
Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.