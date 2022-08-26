İstanbul'un orta noktası için korkutan iddia: Zedelenme ve çatlaklar...
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan "İstanbul'un orta noktası" olarak bilinen Şehzadebaşı Cami avlusunun köşesindeki 470 yıllık yeşil sütunun gün geçtikçe zarar gördüğü iddia edildi. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Yeşil mermerin üst kısmında zedelenmeler ve çatlaklar var. Önünde cadde var, buradan geçen bir araba çarparsa geri dönülemeyecek şekilde hasar görebilir" dedi.
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 'İstanbul'un orta noktası' olarak belirlenerek yapılan, Şehzadebaşı Cami avlusunun köşesindeki 470 yıllık yeşil sütunun gün geçtikte zarar gördüğü öne sürülüyor.
Yeşil sütun, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit ederek oğlu Şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini istemesiyle yapıldı.
Suriçinde ölçüm yapan Mimar Sinan, İstanbul'un merkezini tespit ederek, o noktaya yeşil bir sütun koydu. Eskiden daha uzun olduğu, bulunduğu yerde dönerek hareket ettiği belirtilen yeşil sütun, yol seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu özelliklerini kaybetti. Yeşil sütunun şimdiler de ise çatlaklar oluştuğu ve korumasız kaldığı belirtiliyor.
"GERİ DÖNÜLEMEYECEK ŞEKİLDE HASAR GÖREBİLİR"
Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, taşın korunması gerektiğini belirterek "Uzun zamandır yanından geçiyordum ama, burayı artık duyurmak istedim. Böyle kalmasını istemedim, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptım. Önünde cadde var, buradan geçen bir araba çarparsa bu nokta geri dönülemeyecek şekilde hasar görebilir. Yeşil mermerin üst kısmında zedelenmeler var, çatlaklar var. Alt kısmına kaldırım yapılmış. Taşın zarar görüp görülmeyeceği düşünülmeden, taş döşemişler. Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan'dan İstanbul'a kalan en önemli parçalarından birisi" diye konuştu.