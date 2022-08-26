İstanbul’un orta noktası için korkutan iddia: Zedelenme ve çatlaklar...

Suriçinde ölçüm yapan Mimar Sinan, İstanbul'un merkezini tespit ederek, o noktaya yeşil bir sütun koydu. Eskiden daha uzun olduğu, bulunduğu yerde dönerek hareket ettiği belirtilen yeşil sütun, yol seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu özelliklerini kaybetti. Yeşil sütunun şimdiler de ise çatlaklar oluştuğu ve korumasız kaldığı belirtiliyor.