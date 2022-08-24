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Marmaris-Datça yolunda feci kaza! A Haber olay yerinden son durumu aktardı

Marmaris-Datça yolunda feci kaza! A Haber olay yerinden son durumu aktardı
24.08.2022 18:19 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:20

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Muğla Marmaris'te turistleri taşıyan bir safari aracı devrildi. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
Kazada en az 5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

A Haber olay yerinden son gelişmeleri aktardı:
İki gün önce Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti, bugün ise Marmaris'te safariye çıkan turistleri taşıyan bir cipin devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. A Haber ekibi olarak kaza yerinin bulunduğu noktadayız. 16.30 sıralarında meydana geldi kaza. Marmaris'ten kırsala doğru cip safari yapmak için araca binen içerisinde 12 kişinin bulunduğu cip yolun kaygan olması nedeniyle, önce öndeki araca çarptı sonra şarampole devrildi. İçerisinde bulunan 5 Iraklı turist maalesef kazada hayatını kaybetti. 6 yaralı bulunuyor şu an itibarıyla, 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyelim.

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