Ünlü borsacıya tecavüz suçlaması! İddialar şoke etti: Fotoğraflar, video kayıtları...
İstanbul'un ünlü borsacılarından Nihat Ö. hakkında eski çalışanı Sibel İ.'ye "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçlı alıkoyma", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Sibel İ.'nin ise geçtiğimiz aylarda iş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını birlikte olduğu ortamlarda gizli düzenek kurarak şantaj amaçlı kullanmaktan tutuklanıp serbest kaldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet ve Ailenin Korunması bürosunca düzenlenen iddianamede 2022 yılı Mart ayında Sarıyer'de meydana geldiği ileri sürülen olayda savcılık, iddia, ikrar, kaçamaklı ikrar, ifade sahibi beyanları, resimler, mesajlar, nüfus ve sabıka kaydı, diğer bilgi ve belgeleri delil olarak gösterdi. Sibel İ. (32) adlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede Sibel İ.'nin şikayet dilekçesi ve savcılık ifadesine yer verilerek, cinsel saldırı iddiası şöyle anlatıldı.
12 YIL ÖNCE TANIŞTIK
Sibel İ. henüz 21 yaşında iken borsacı Nihat Ö. (51) ile tanıştığını, ve kendisini ikna ederek otele götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Nihat Ö.'nün kendisine, "Kimseye söylersen seni öldürürüm, sen benim karımsın, ailene zarar veririm" diyerek tehdit ettiğini iddia eden Sibel İ., 1 yıl kadar görüşmediklerini, Nihat Ö.'nün tekrar kendisini araması üzerine 6 yıl kadar iş yerinde çalıştığını anlattı.
OFİSİNDE SALDIRDI
İş yerinde Nihat Ö.'nün kendisini dövdüğünü, korktuğu ve şüphelinin tehdit etmesi nedeniyle rapor almadığını belirten Sibel İ. en son 2022 yılı Mart ayında ofisine gittiğini ifadesinde anlattı. Nihat Ö.'nün burada kendisine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini anlatan S.İ., devam eden şiddeti avukat Z. A.'nın ayırdığını, iş yeri muhasebe müdürünün kendisini sakinleştirdiğini belirtti. Nihat Ö.'nün o gün kendisine zorla 25 bin TL'lik senet imzalattığını iddia eden S.İ., kendisinde fotoğraflarının olduğunu, bugüne kadar korktuğu için şikayetçi olmadığını söyledi. Sibel İ., Nihat Ö.'nün sürekli kendisini takip ettiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunan, hakaret ve tehdit eden şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu ifadesinde söyledi. Sibel İ.'nin avukatı ise genç kadının yaralanmasına ilişkin resimleri savcılığa verdi.
DÜZENİ BOZDUĞU İÇİN İŞİNE SON VERİLDİ
İddialarla ilgili savcılıkça ifadesi alınan şirket çalışanı Ö.Ö., Sibel İ.'nin Nihat Ö.'nün şirketlerinden bir tanesinde 3 yıl sekreter olarak çalıştığını, uygun olmayan davranışlarının olduğunu, açık saçık giyindiğini, sürekli olarak cinsel içerikli espriler yaptığını ve düzeni bozduğunu için işine son verildiğini anlattı. Şirket çalışanı ayrıca Sibel İ.'nin mart ayında Nihat Ö.'nün şirketine gelerek, agresif tavırlar sergileyip senet karşılığı borç para aldığını ve şüpheli ile şikayetçi arasında, karşılıklı olarak birbirlerine ağır sözler söylediklerini, aralarında ilişki olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BASKI YAPTI
İddianamede şikayetçi Sibel İ.'nin komşusu K.B.'nin ifadesine de yer verildi. Sibel İ. ile aynı binada oturduğunu söyleyen K.B., şüpheliyi tanımadığını, genç kadının birçok defa şüpheliden dayak yediğini, tehdit ettiğini ve ilişkiye girmeye zorladığını bildiğini ve korktuğu için şüpheliden şikayetçi olmadığını anlattı. Nihat Ö.'nün şikayeti üzerine Sibel İ.'nin tutuklanıp 20 gün cezaevinde kaldığını söyleyen K.B., "Nihat Ö.'yü telefonla arayarak Sibel İ.'ye çok çektirdiğini, içeri attırdığını, haksızlık ettiğini, şikayetinden vazgeçmesini istediğimi söyledim. Şüpheli de S.İ.'nin ifadesini değiştirmesi halinde kendisini dışarıya çıkartacağını söyledi" dedi.