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Marmaris'teki safari faciası öncesi yeni görüntüler! Ölüme el sallayarak gitmişler

Marmaris'teki safari faciası öncesi yeni görüntüler! Ölüme el sallayarak gitmişler
26.08.2022 14:53

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Son dakika haberine göre Muğla Marmaris'te çarşamba günü yaşanan safari faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 5 turistin öldüğü, 6 turistin ise yaralandığı feci kazanın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda turistlerin oldukça neşeli oldukları görüldü.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris'in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı. Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.

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