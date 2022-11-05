Klozetteki kireci, sararmayı ortadan kaldırıp atacak! Beyazlıktan parıl parıl parlayacak klozet için...

SERT SU NEDİR?

Sert su; yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum mineralleri içeren sudur. Eğer musluk suyunuz sertse, muhtemelen doğru temizlik ürünlerini kullanmadığınız sürece banyo ve tuvaletinizdeki sarı su lekesi oluşmaya devam edecek ve zamanla yer edecektir.

Sarı lekenin ikinci nedeni ise yağlardır. Banyo ve tuvalette, lavabo ve klozete yağ dökülmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız… Ancak bir düşünün, elinize, yüzünüze sürdüğünüz yağ bazlı kremler, banyo temizliğinde kullandığınız yağ içeren temizleyiciler, bu sarı lekelerin nedeni olabilir mi? Cevabımız; evet! Peki, çözüm ne olabilir? Çözüm doğru temizlik ürünü kullanarak düzenli temizlik yapmak.