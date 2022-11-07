Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Nefes kesen görüntüler

'BİN DEFA GELMEMİZ İCAP EDERSE, BİN DEFA GELECEĞİZ'

20 Eylül'de 132 kişinin gözaltına alındığı ilk operasyonu hatırlatan Soylu, "Buradan hem kıymetli Bursalı hemşehrilerimize hem de aziz milletimize şunu söylemek isteriz. Bu Bursa'ya son 1,5 ayda ikinci gelişimiz. Ve ikinci 'Kökünü Kurutma Operasyonu.' Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz. Ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırınga da serbest. Milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz" dedi.