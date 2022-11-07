HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar mı yağacak? | 7 Kasım 2022 hava durumu
Kasım ayının ilk haftasının güneşli geçmesinin ardından pastırma sıcakları yerini sağanak yağış ve kar yağışına bırakıyor. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı