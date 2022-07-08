Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum
İstanbul Güngören'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını dövdü. Kadını yerde sürüklerken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
08.07.2022 13:49 - Son Güncelleme: 08.07.2022 13:49
Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.