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Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

İstanbul Güngören'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını dövdü. Kadını yerde sürüklerken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.07.2022 13:49 - Son Güncelleme: 08.07.2022 13:49
Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

İstanbul Güngören'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını dövdü.

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Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu.

Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi.

Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ: BUNUN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM

Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı.

Kadın kadını dövdü: Bunun yüzünden AIDS oldum

Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

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