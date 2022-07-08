Firari kurbanlıklar bayramı beklemedi! Bu daha fragman!
Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayram da firari kurbanlıkları çok göreceğiz. Öyle ki kurbanlıklar şimdiden kaçmaya başladı. Antalya'da Kurban Bayramı arefesinde firar eden kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu.
08.07.2022 14:59 - Son Güncelleme: 08.07.2022 14:59
Her yıl yurt genelinde Kurban Bayramı'nın ilk günü ilginç anlara sahne olan firari kurbanlıkların görüntüleri, Antalya'dan erken gelmeye başladı.
'Antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında paylaşılıp tebessüm ettiren görüntülere vatandaşlar, 'Asıl cümbüş yarın, bu fragman' yorumunda bulundu.