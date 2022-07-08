İstanbul'da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri... Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.
08.07.2022 12:47 - Son Güncelleme: 08.07.2022 12:48
Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.
Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.
Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.