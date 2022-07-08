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İstanbul'da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberleri... Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

08.07.2022 12:47 - Son Güncelleme: 08.07.2022 12:48
İstanbul’da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

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İstanbul’da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi.

İstanbul’da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.

İstanbul’da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

"NE DİYEYİM Kİ SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Şehit yakını Nursel Gemici, burada yaptığı açıklamada, "Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Ne diyeyim ki sözün bittiği yer." dedi.

İstanbul’da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti

Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.

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