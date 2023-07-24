İstila gün yüzüne çıktı! Katlana katlana geliyor! Tunceli Tekirdağ Malatya Elazığ felaketi bekliyor! Durum çok vahim!

Tekirdağ'da ayçiçek tarlalarına doğru ilerleyen çekirge sürüleri, tarım arazilerini talan ederek çiftçilere büyük zarar veriyor. Bu istila daha sonra Malatya ve Elazığ gibi farklı şehirlerde de görülmüş ve son olarak Tunceli'ye kadar uzanmıştır. "Büyük istila çığ gibi, kıyamet gibi başladı" şeklinde yorumlanan çekirge istilası, vatandaşların büyük endişe yaşamasına neden oluyor. Çiftçiler için korkulu rüya haline gelen bu istila, üretimlerine ve geçimlerine zarar vererek ciddi bir tehdit oluşturuyor.