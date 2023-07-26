Türkiye'de alarm durumuna geçildi! Bu tarihte ve saatte evden çıkmayın! Hayvanlar bile telef olabilir!

Türkiye, yaz aylarında sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren bir coğrafyadır. Ancak son dönemde yaşanan sıcaklık artışları, olağanın üzerinde seyretmekte ve insanları zorlamaktadır. Özellikle 26 Temmuz tarihine yönelik yapılan meteoroloji uyarısı, herkesi tedirgin etmiş durumda.
Yaz mevsiminde artan sıcaklık, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Son dönemde hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi, pek çok insanın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde beton yüzeylerin ve azalan yeşil alanların etkisiyle "sıcak ada" oluşumu meydana gelirken, bu durum şehirlerdeki sıcaklık hissini arttırıyor.
Sıcak hava dalgalarının etkisi, tarım alanlarından ekonomiye, sağlıktan çevreye kadar birçok alanda kendini gösteriyor. Bu durum, uzmanları da tedirgin ediyor ve gelecekteki iklim değişikliklerine yönelik önemli ipuçları sunuyor.
Meteoroloji kaynakları, 26 Temmuz tarihine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Hava Forum tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 26 Temmuz günü Türkiye genelinde ekstrem bir sıcaklık dalgasının yaşanacağı belirtildi.