1 Türkiye'de alarm durumuna geçildi! Bu tarihte ve saatte evden çıkmayın! Hayvanlar bile telef olabilir! Yaz mevsiminde artan sıcaklık, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Son dönemde hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi, pek çok insanın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde beton yüzeylerin ve azalan yeşil alanların etkisiyle "sıcak ada" oluşumu meydana gelirken, bu durum şehirlerdeki sıcaklık hissini arttırıyor.

2 Türkiye'de alarm durumuna geçildi! Bu tarihte ve saatte evden çıkmayın! Hayvanlar bile telef olabilir! Sıcak hava dalgalarının etkisi, tarım alanlarından ekonomiye, sağlıktan çevreye kadar birçok alanda kendini gösteriyor. Bu durum, uzmanları da tedirgin ediyor ve gelecekteki iklim değişikliklerine yönelik önemli ipuçları sunuyor. HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ