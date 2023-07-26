1 Şuan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diken üstünde! Büyük felaket İstanbul'un da kapısını çalacak! Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre, Trakya bölgesinde oraj uyarısı yapıldı ve hava durumu verilerine göre pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde yoğun fırtına ve yağışlar bekleniyor. Aynı günün gece saatlerinde ise İstanbul'da da benzer şiddette fırtına riski bulunuyor. Bu durum, bölgede yaşayanları tedirgin ederken, yetkililer de önlem alınması konusunda halkı uyarıyor.

2 Şuan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diken üstünde! Büyük felaket İstanbul'un da kapısını çalacak! Uyarılar Ardı Ardına Geliyor Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Trakya bölgesinde bulunan illerde yaşayan vatandaşlar, son günlerde ardı ardına gelen uyarılarla karşı karşıya kalmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın Trakya'da etkili olacağı ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle öğleden sonra ve gece saatlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.