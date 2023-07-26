Şuan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diken üstünde! Büyük felaket İstanbul'un da kapısını çalacak!

Trakya bölgesi, son günlerde artan oraj uyarıları nedeniyle ciddi bir meteorolojik tehdit altında bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, Trakya'da yoğun fırtına ve yağışların yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor ve bu olumsuz hava koşullarının İstanbul gibi büyük şehirlere de sıçrayabileceği ihtimalini belirtiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre, Trakya bölgesinde oraj uyarısı yapıldı ve hava durumu verilerine göre pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde yoğun fırtına ve yağışlar bekleniyor. Aynı günün gece saatlerinde ise İstanbul'da da benzer şiddette fırtına riski bulunuyor. Bu durum, bölgede yaşayanları tedirgin ederken, yetkililer de önlem alınması konusunda halkı uyarıyor.
Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Trakya bölgesinde bulunan illerde yaşayan vatandaşlar, son günlerde ardı ardına gelen uyarılarla karşı karşıya kalmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın Trakya'da etkili olacağı ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle öğleden sonra ve gece saatlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlar, Trakya bölgesinde meydana gelecek olan orajın etkilerinin İstanbul'a da sıçrayabileceği konusunda uyarıyor. Fırtınanın şiddeti ve hızı, bölgede kopan kütlelerin İstanbul'a ulaşmasına olanak tanıyabilir. Bu nedenle İstanbul'da yaşayanların da dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.