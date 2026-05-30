Haziran’da gökyüzü şöleni: 9 büyük gök olayı peş peşe geliyor

ÇİLEK AYI GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATACAK

29 Haziran'da yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan Çilek Ayı görülecek.

ADI ÇİLEKTEN GELİYOR

"Çilek Ayı" ismi, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı dönemine denk gelen bu dolunaya verdiği isimden geliyor. Ay kırmızı olmayacak ancak ufka yakın olduğu saatlerde turuncu ve altın tonlarında görülebilecek.