CANLI YAYIN
Geri

Haziran'da gökyüzü şöleni: 9 büyük gök olayı peş peşe geliyor

Haziran ayı gökyüzü meraklılarına yılın en etkileyici manzaralarını sunmaya hazırlanıyor. "Çilek Ayı", gezegen kavuşumları, meteor yağmurları ve Samanyolu'nun göz kamaştıran merkeziyle birlikte gece gökyüzü adeta dev bir sahneye dönüşecek. Özellikle Jüpiter ve Venüs'ün birbirine olağanüstü yaklaşacağı günler dürbünle bile izlenebilecek eşsiz görüntüler oluşturacak. İşte 2026 haziran ayının gezegen takvimi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Haziran’da gökyüzü şöleni: 9 büyük gök olayı peş peşe geliyor

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte gökyüzünde de hareketlilik başlıyor. Haziran boyunca yaşanacak dokuz önemli gök olayı yıldız gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Haziran’da şölen

Gezegenlerin buluştuğu, Ay'ın gökyüzüne eşlik ettiği ve Samanyolu'nun tüm ihtişamıyla görülebildiği bu dönem astronomi tutkunlarının takvimine şimdiden not edildi.

Haziran ayında gökyüzü hareketleniyor

JÜPİTER VE VENÜS SAHNEYE ÇIKIYOR

Haziran ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri 8-9 Haziran gecelerinde yaşanacak. Güneş Sistemi'nin en parlak iki gezegeni olan Jüpiter ve Venüs, gökyüzünde yalnızca 1,5 derece uzaklıkla yan yana görünecek.

Gezegenler gün batımından sonra kuzeybatı ufkunda izlenebilecek

DÜRBÜNLE AYNI KAREDE GÖRÜLEBİLECEK

Gezegenler gün batımından sonra kuzeybatı ufkunda izlenebilecek. Bu kadar yakın görünmeleri sayesinde dürbün kullanan gözlemciler her iki gezegeni aynı görüş alanında görebilecek.

Çilek Ayı gökyüzünü süsleyecek

SATÜRN VE HİLAL AY'DAN GÖRSEL ŞÖLEN

National Geographic'te yer alan habere göre 10 Haziran sabahı erken saatlerde Satürn ile ince hilal şeklindeki Ay gökyüzünde yakın konumda yer alacak. Gece yarısından sonra doğu ufkunda yükselecek olan Satürn, teleskop sahiplerine ünlü halkalarını gözlemleme fırsatı sunacak. İnce hilal ile oluşturacağı görüntü ise gökyüzü fotoğrafçıları için özel kareler oluşturacak.

Meteor yağmuru geceyi aydınlatacak

ÜÇ GÖKCİSMİ AYNI HİZAYA GELECEK

11 Haziran sabahında Mars, Satürn ve Ay dikkat çekici bir dizilim oluşturacak.

ŞAFAK ÖNCESİ GÖKYÜZÜNDE NADİR GÖRÜNTÜ

Gün doğumundan yaklaşık bir saat önce doğu ufkunda belirecek üçlü, gökyüzünde çapraz bir çizgi şeklinde sıralanacak. Açık ufka sahip bölgelerde bu manzara çok daha net izlenebilecek.

Satürn ve Ay yakın görünüm oluşturacak

SAMANYOLU İÇİN EN İYİ DÖNEM BAŞLIYOR

15 Haziran'daki yeni ay, gökyüzünün karanlık kalmasını sağlayarak yıldız gözlemcilerine büyük avantaj sunacak.

MİLYONLARCA YILDIZ DAHA NET GÖRÜLECEK

Ay ışığının minimum seviyeye ineceği bu dönemde Samanyolu'nun merkezindeki yoğun yıldız kümeleri çok daha belirgin hale gelecek. Uzmanlar özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgeleri öneriyor.

Mars, Ay ve Satürn aynı hizada olacak

YAZ GÜNDÖNÜMÜ İLE YENİ MEVSİM BAŞLIYOR

21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz gündönümü yaşanacak.

YILIN EN UZUN GÜNÜ

Bu tarihte Güneş gökyüzündeki en yüksek konumuna ulaşırken, kuzey bölgelerinde gün ışığı süresi en üst seviyeye çıkacak. Böylece astronomik olarak yaz mevsimi resmen başlamış olacak.

Samanyolu daha net izlenebilecek

GÖKYÜZÜNDE METEOR AVI

Haziran ayının son haftasında Bootid meteor yağmuru gökyüzünü hareketlendirecek.

SAATTE 100 METEORA KADAR ÇIKABİLİR

27 Haziran'da zirveye ulaşacak meteor yağmurunda normal şartlarda birkaç meteor görülse de bazı yıllarda kısa süreli patlamalar yaşanabiliyor. Uzmanlar açık ve karanlık bölgelerde kuzey gökyüzünün takip edilmesini öneriyor.

Yeni ay karanlık gökyüzü sağlayacak

ÇİLEK AYI GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATACAK

29 Haziran'da yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan Çilek Ayı görülecek.

ADI ÇİLEKTEN GELİYOR

"Çilek Ayı" ismi, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı dönemine denk gelen bu dolunaya verdiği isimden geliyor. Ay kırmızı olmayacak ancak ufka yakın olduğu saatlerde turuncu ve altın tonlarında görülebilecek.

Yaz Üçgeni gökyüzünde yükselecek

YAZ ÜÇGENİ TÜM AY GÖKYÜZÜNDE

Haziran boyunca Vega, Altair ve Deneb yıldızlarının oluşturduğu Yaz Üçgeni gökyüzünün en dikkat çekici oluşumlarından biri olacak. Bu parlak yıldızlar, özellikle şehir ışıklarından uzak alanlarda Samanyolu'nun bulunduğu bölgeyi bulmayı kolaylaştırıyor.

Yıldız gözlemcileri için ideal dönem başlıyor

MARS VE PLEIADES BULUŞUYOR

Haziran ayının son günlerinde Mars ile Pleiades yıldız kümesi birbirine yaklaşacak.

Haziran’da gökyüzü şöleni

Turuncu Mars ile mavimsi tonlarıyla dikkat çeken Pleiades kümesi, 27-30 Haziran arasında gün doğumundan önce doğu ufkunda birlikte görülebilecek. Uzmanlar bu buluşmanın ayın en estetik görüntülerinden biri olacağını belirtiyor.

Dürbünle daha etkileyici manzaralar yakalanabilecek

NASIL İZLENİR?

Haziran ayında yaşanacak gök olaylarını izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor.

Hastalığın kokusunu alan kadın | Tişörtü kokladı doktorlardan önce teşhis koydu
Hastalığın kokusunu alan kadın | Tişörtü kokladı doktorlardan önce teşhis koydu
9 büyük gök olayı

Uzmanlar, özellikle gezegen kavuşumları, Çilek Ayı ve meteor yağmuru gibi olayların büyük bölümünün çıplak gözle görülebileceğini belirtiyor. Ancak dürbün veya teleskop kullanılması halinde çok daha etkileyici görüntüler elde edilebiliyor.

Işık kirliliğinden uzak bölgeler avantaj sağlayacak

EN İYİ GÖZLEM KOŞULLARI

Gökyüzü olaylarının net şekilde izlenebilmesi için şehir ışıklarından uzak, ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgeler tercih edilmeli. Açık hava koşulları ve bulutsuz bir gökyüzü de gözlem kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Çin'in uzay ekibi Dünya'ya ayak bastı
9 gökyüzü olayı yaşanacak

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, gözlem sırasında doğrudan Güneş'e bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle teleskop ve dürbün kullananların gün doğumu öncesinde ekipmanlarını güvenli şekilde kullanmaları tavsiye ediliyor. Haziran boyunca birçok gök olayı gün doğumundan hemen önce veya gün batımının ardından gerçekleşeceği için doğru saatlerde gökyüzünü takip etmek büyük önem taşıyor.

Haziran geceleri gök şölenine dönüşecek

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Haziran ayında gerçekleşecek gök olaylarının büyük bölümü Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek. Jüpiter ve Venüs'ün yakın kavuşumu, Satürn ile Ay'ın buluşması, Mars-Ay-Satürn hizalanması, Çilek Ayı ve Bootid meteor yağmuru gibi olaylar, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlenebilecek.

Uzmanlar, özellikle Samanyolu'nun en net şekilde görülebileceği yeni ay döneminde şehir ışıklarından uzak, ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerin tercih edilmesini öneriyor. Açık ve bulutsuz gecelerde gökyüzüne bakanlar, Haziran boyunca birbirinden etkileyici gök olaylarına tanıklık edebilecek.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

Çin uzay istasyonuna sentetik insan embriyosu gönderdi: Marsta doğum mümkün mü?
Çin uzay istasyonuna sentetik insan embriyosu gönderdi: Mars'ta doğum mümkün mü?
Takvim Kaynak Tercihleri
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam