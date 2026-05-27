Çin uzay istasyonuna sentetik insan embriyosu gönderdi: Mars'ta doğum mümkün mü?

Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden üretilen sentetik embriyoları Tiangong uzay istasyonuna göndererek mikro yer çekiminin erken insan gelişimine etkisini inceliyor.

Sentetik embriyolar 11 Mayıs'ta Tianzhou-10 misyonuyla uzaya ulaştı ve iki farklı grup halinde beş gün boyunca kültürlendi.

Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden Yu Leqian, örneklerin gerçek embriyo olmadığını ancak erken insan gelişimini incelemek için model işlevi gördüğünü belirtti.

Önceki deneylerde fare embriyolarının uzayda blastosist aşamasına ulaşma oranı Dünya'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya düştü.

Dondurularak saklanacak örnekler Dünya'ya döndükten sonra kontrol grubuyla karşılaştırılarak sonuçlar netleşecek.

İnsanlık bir gün Mars'a ya da başka bir yıldız sistemine yerleşebilir mi? Bu sorunun yanıtı, belki de şu an Çin'in Tiangong uzay istasyonunda yüzen küçük bir hücre grubunda saklı. Çinli bilim insanları, insan gelişiminin en kritik evrelerinden birinin mikro yer çekimi ortamında nasıl ilerlediğini anlamak için uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve sentetik insan embriyolarını yörüngeye gönderdi.

Çin'in Tiangong uzay istasyonunda yürütülen sentetik embriyo deneyi, uzayda insan üremesinin mümkün olup olmadığı sorusunu test ediyor. GERÇEK EMBRİYO DEĞİL, AMA İŞLEVİ AYNI Deney kapsamında uzaya taşınan örnekler, insan kök hücrelerinden üretildi. Gerçek embriyolara yakından benzeyen bu yapılar, bir fetüse dönüşme kapasitesine sahip değil. Ancak erken insan gelişimini incelemek için güçlü bir model sunuyor. Projenin lideri, Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacı Yu Leqian konuyu şöyle özetledi: "Bu gerçek bir insan embriyosu değil ve bireysel bir varlığa dönüşme yeteneği yok. Ancak erken insan gelişimini incelemek için bir model işlevi görüyor."